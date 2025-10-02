今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された飼い主さんが猫と一緒に梱包を取り出していたときの様子。荷物を開けるときに出てくる梱包材（通称：ぷちぷち）は、猫にとっては格好の遊び場。カサカサとした音や隙間に入り込める感触に、つい夢中になってしまう子も少なくありません。

そんな中、飼い主さんが梱包材を取り出して振り返った瞬間、目の前に広がっていたのは思いがけない光景でした。

投稿はXにて、92.3万回以上表示。いいね数は4.9万件を超えたそうです。Xユーザーたちからは、「猫ロール」「ドヤってるのがまたw」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：梱包を取り出して振り返ったら、ネコが…】

ぷちぷちに吸い込まれるように…

今回、Xに投稿したのは「ネコランド」さん。登場したのは、猫のエマちゃんです。

飼い主さんが梱包用のぷちぷちを取り出したところ、そのすき間を逃さずエマちゃんがするりと侵入。飼い主さんが振り返ったとき、そこにはぷちぷちに包まれたエマちゃんの姿があったそうです。その姿、まるで「生春巻き」みたい。

もぞもぞと動くうちに、いつの間にか身体がすっぽり包まれてしまった模様。狭い場所を見つけると入らずにはいられない猫の性が、存分に発揮されたみたいですね。

そして、そんなエマちゃんの様子を静かに見守っていたのは猫のレイちゃん。エマちゃんの奇行を心配そうに見ていたのか…それとも呆れていたのか…真意は分かりませんが、どこか虚無の表情を浮かべています。巻物になったエマちゃんと相まって、ついつい笑いがこみ上げてきます。

思わず笑ってしまうX民たち

生春巻きと化したエマちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「生春巻きかと思ったらエマ春巻きでしたか」「生春巻きじゃなくて生にゃんこ巻きですね」「なぜか2ニャンとも虚無感ｗ」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、エマ春巻きを見て笑ってしまったようですね。

Xアカウント「ネコランド」では、エマちゃん、レイちゃん、ノーマンちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちの様子は見ているだけでも元気が湧いてきます。

写真・動画提供：Xアカウント「ネコランド」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。