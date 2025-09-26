今年に入り英国の国境で摘発された偽造玩具の大半が、中国で製造された人気キャラクター人形「ラブブ」の模造品だったと、英紙ガーディアンが9月25日（現地時間）報じた。

英内務省と知的財産権庁（IPO）の資料によると、今年英国国境で押収された玩具は計25万9000個で、350万ポンド（約7億円）に達した。このうち23万6000個（91％）が偽物ラブブと判明した。

偽造玩具のおよそ4分の3は、禁止された化学物質が含まれているか、窒息の危険性がある部品を有しており、安全性検査に不合格だった。偽造玩具を購入した消費者の46％は、購入直後に製品の故障、有毒な臭い、誤って貼られた安全ラベル、さらには児童の健康被害まで経験したと報告している。

英国の非政府組織（NGO）である公認取引基準協会（CTSI）も8月の報告書で、「偽物ラブブには子どもの気道に詰まる恐れのある小さな部品が含まれており、品質が劣っていて、安全ではない」と警告した。

偽物を購入する最大の理由は「価格」だった。回答者の70％は費用削減のために偽物を選んだと答え、購入の過程で安全性の問題を考慮するという比率は27％にとどまった。

IPOのヘレン・バーナム執行副局長は「こうした製品は法が定める安全検査をすべてすり抜けている」とし、「子どもの安全を最優先にすべきであり、親たちは自分の子どもが『テスター（試験使用者）』にならないようにしてほしい」と強調した。