片づけライフコーチのパンダみゆき氏が語る、「捨てることへの罪悪感」との向き合い方 不要品を手放すマイルールとは？

【物の手放し方 まとめ】捨てる・売る・あげるのメリットデメリットを理解して、要らない物をスムーズに手放すコツ──このテーマで動画を公開したのは、片づけライフコーチのパンダみゆき氏。動画では、片付けられずに悩む人々に向けて「捨てる・売る・あげる」を上手に使い分けることで、不要な物を1日でも早く手放し、“家も心も軽くなる”ためのコツを語り尽くした。



「片付けは取捨選択。自分が持つものを選び抜くこと」と語るみゆき氏は、「片付け＝捨てること」でなく、“今とこれからの自分に必要な物を見極め、不要なものを手放すこと”こそが本質だと持論を展開。捨てられない原因は「感情が邪魔をする」とし、罪悪感や「もったいない」気持ち、人間関係のしがらみなど、片付けにまつわる心理的ハードルを丁寧に解説した。



動画の中盤では、「いらないものが家に鎮座し続ける限り、片付いたというスッキリした気持ちにはなれない。いらないものに振り回される人生から抜け出すためにも、1日も早く家の外に出す必要がある」と警鐘を鳴らす。そのうえで「捨てる」「売る」「あげる」各々のメリット・デメリットや、手放し方法ごとの“現実的な障壁”を具体的に紹介。「リサイクルショップの買取価格の安さから、逆に売れずに持ち帰ってしまう人もいる」「フリマアプリはノウハウや値段交渉、出品・梱包発送の手間がネック」「“誰かにもらって欲しい”という感情は罪悪感の転嫁ではと要注意」と、実体験やアドバイスを交えたリアルな解説が光る。



注目すべきは“早く手放すコツ”についての持論。みゆき氏は「“売ること”“あげること”が目的化しないように！いちばん大事なのは、不要なものを家から早く出すこと。期限を決めて、売れなかったら早めに別の方法に切り替える自分ルールが必須」「手放す方法選びで悩み続けるのは本末転倒。目的を間違えず、物によって臨機応変に」と明快に説く。



最後には、「時には捨てることも大切。捨てるときに感じる罪悪感も、今後の選び方に生かせる“失敗は成功の母”です」とエール。物が溢れる現代で、一人一人が“自分の持ち物に愛情と責任を持つ”ことの大切さを呼びかけて動画を締めくくった。