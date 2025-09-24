日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが、「カーネルクリスピー1ピース」が半額になるキャンペーンを、9月24日から期間限定で実施しています。

290円→140円に

「カーネルクリスピー」は1998年、日本料理の天ぷらから着想を得て誕生。骨なしの鶏むね肉を、ニンニクとしょうゆをベースに味付けし、独自に開発した衣で包んで揚げた同店のロングセラー商品です。

今回のキャンペーンでは、1ピースの通常価格290円（以下税込み）のところ、半額の140円になります。なお、デリバリーは対象外です。

人気サイドメニューの“半額”キャンペーンに、SNSでは「待ってた！」「クリスピー大好き」「食べたい」「このご時世に半額はうれしいね」「うちの子はオリジナルチキンよりもクリスピー好きな子が多くて 半額を待ってたんだよね」「期間中に絶対2回は食べる」「期間中、何度も行くに違いない」など、喜びの声が多く上がっています。

期間は10月7日まで。全国の店舗（一部を除く）で実施中です。