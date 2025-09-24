岡崎紗絵×COCO DEAL第2弾♡新作コラボワンピ&カーデが登場

女優・岡崎紗絵さんとCOCO DEALのコラボレーション第2弾が、2025年10月3日より発売されます。フェミニンなフリルワンピースや、ディテールにこだわったカーディガン、ヴィンテージライクなプリントワンピースの全3型を展開。さらに公式Instagramではライブ配信も予定され、アイテムの魅力を直接チェックできる機会も♡ファッションを楽しむ秋にぴったりのラインナップです。

岡崎紗絵×COCO DEAL第2弾ラインナップ

今回のコラボは全3型。カスケードボウタイフリルミニワンピース（19,800円）はS/Mの2サイズ展開。

アイボリー、ライトグレー、ローズピンク、ブラックの4色で、フリルブラウスやスカート単体としても着用可能な2way仕様が魅力です。

ロングシャギーカーディガン（14,300円）はフリーサイズで、アイボリー、ピンク、グレーの3色展開。カラーごとに異なるオリジナル釦が大人の遊び心を演出します。

フラワープリントプリーツティアードワンピース（19,800円）はS/Mサイズ展開。

ライトベージュ、ピンクベージュ、ブルーグレーの3色で、軽やかなジョーゼット素材が歩くたびに揺れ、上品なシルエットを叶えます♪

スペシャルコンテンツ&LIVE配信

10月3日には公式オンラインストアで岡崎紗絵さんが語るアイテム紹介コンテンツを公開。同日10:00からチェックできます。

さらに、10月4日（土）19:30より公式Instagramにて、岡崎紗絵さんとスタイリスト伊東牧子さん出演のスペシャルLIVEを配信予定。

コーディネート提案や着こなしのコツなど、ここでしか聞けないトークも楽しみです♡

秋のワードローブを彩る特別な1着

岡崎紗絵さんとCOCO DEALが届けるコラボレーション第2弾は、着るだけで気分が華やぐ特別なアイテムばかり。

フェミニンさと実用性を兼ね備え、オンにもオフにも活躍してくれるラインナップです。秋のワードローブにプラスして、自分らしいスタイルを楽しんでみませんか？

お気に入りの1着が、あなたの毎日をもっと輝かせてくれるはずです。