ゲームサントラを対象とした「PlayStation Game Music大賞 2025」が9月24日より投票開始
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStationプラットフォームを彩る音楽コンテンツを対象にした「PlayStation Game Music大賞 2025」を9月24日より開催した。投票期間は10月31日まで。最終結果は12月10日を予定している。
本イベントではPlayStationフォーマットでリリースされたゲームのサウンドトラックを対象に9月24日から10月31日までのユーザーのストリーミング再生回数と、ファンからのコメントに基づいて優れた作品を表彰するイベントとなっている。
さらにユーザーの皆さんから寄せられたノミネート楽曲への応援コメントに基づき、特に注目すべき作品を「特別賞」として表彰。
また、応援コメントを応募いただいた方の中から抽選で50名に、プレイステーション ストアチケット2,000円分が当たるキャンペーンも実施している。
2025年ノミネートタイトル一覧
1 ASTRO BOT (Original Soundtrack)
2 VALKYRIE ELYSIUM Original Soundtrack
3 Venus Vacation PRISM - DEAD OR ALIVE Xtreme - サウンドトラック
4 ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE オリジナルサウンドトラック
5 みんな大好き塊魂 オリジナルサウンドトラック -塊は魂
6 スゴイツヨイトウフ Original Soundtracks
7 STELLAR BLADE ORIGINAL SOUNDTRACK
8 Street Fighter 6 Original Soundtrack [Year 1]
9 都市伝説解体センター オリジナルサウンドトラック
10 Perfect | Reflections - Sonic X Shadow Generations Original Soundtrack
11 FINAL FANTASY XVI Original Soundtrack
12 ペルソナ３ リロード: Episode Aegis オリジナル・サウンドトラック
13 メタファー：リファンタジオ オリジナル・サウンドトラック
14 Monster Hunter Wilds Original Soundtrack
15 ユニコーンオーバーロード オリジナル・サウンドトラック
16 ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～ オリジナルサウンドトラック
17 龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii(Original Soundtrack)
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.