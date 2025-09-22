「三瓶です」の自己紹介ギャグのブレイクに端を発し、今年で芸歴24年になる三瓶さん。地元・福島に拠点を移したり、サッカー日本代表の長友佑都選手に帯同してトルコに渡り2か月で帰国したりと、独自の道を歩んできました。そんななか、実はマッチングアプリで婚活も実践。48歳になった今、密かに抱いている結婚への「本音」を語ってくれました。（全3回中の3回）

【写真】「マチアプにいたら衝撃」本名で登録し婚活していた三瓶さん ほか（全21枚）

実はマチアプで婚活も「全然モテなかった」

── おなじみ「三瓶です」でブレイクして、早24年。もうすぐ49歳になるそうですね。人気が落ち着いたあと、料理番としてトルコに来ないかと誘ってくれたサッカー日本代表・長友佑都選手とは、今も家族ぐるみのおつき合いをしているそうですが、ご自身が新しい家族をもつイメージはあったりするのですか？

プライベートへ海外へ。サングラスがお似合いです

三瓶さん：難しい質問ですね。どうなんですかねぇ…。世間的には結婚したほうがいいんでしょうけど。まあ相手がいれば、という感じですかね。好きな人がいたら、ゆくゆくは結婚すると思いますけど、とりあえず今はまだそういうパートナーがいないので。実は頑張ってマッチングアプリを最近までやってたんですよ。

── マッチングアプリを！成果はありましたか？

三瓶さん：やっぱり写真と文章だけで判断して会うって、めちゃくちゃパワーいるなと思いました。向こうは、なんとなく僕のこと知ってくれてるので、そこだけが判断基準です。僕のことを認識しているわけだし、そこまで悪い感じの人ではないはずだ、と。

──「三瓶」さんとして登録してたんですか？

三瓶さん：もう堂々と、僕としてやってましたね。本人じゃないと意味ないと思ったんで、写真も載せて、芸人って書いて。ほぼ全部、正直に。その結果、意外と…意外とでもないですけど、全然モテなかったですね。

── いい感じになったこともあったんでしょうか？

三瓶さん：何人かはいたんですけど…やっぱり難しいですね。写真とくらべて「あれ？」って感じの方もいましたし。光の加減とかだったのかなぁ？向こうは僕のことを知ってくれているぶん、ある意味でズルいじゃないですか。こっちは相手のこと何も知らないまま会うわけで。正直に言うと、会ってすぐに「ないな…」ってケースもありました（笑）。

前はちょこちょこいろんなアプリを1か月ずつぐらいやってたんですけど、うまくいかないので、やっぱり短期間じゃダメなのかなと思って。ひとつのアプリを3か月続けてみたんですけど結局、一緒でしたね。お子さんがいるのを隠して登録している方とかもいて。何が正しいのか、よくわかんなくなりました（笑）。

── 今はいったん休憩期間なんですね。長友選手の4人のお子さんとも仲がいいと伺いしました。子煩悩なパパも似合いそうですけれど。

三瓶さん：いやぁ、どうかなぁ。大変ですよね。愛梨ちゃんのとこを見てると、「とてもじゃないけど自分にはムリだな。お金もかかるし」って思っちゃいます。人の子をかわいいなと思うくらいが、僕にはちょうどいいのかもしれません。

── これから出会う、パートナーに求めるものはなんでしょう？

三瓶さん：やっぱり、しゃべりやすい人がいいです。こう見えて、僕、しゃべりたがりなんですよ。なので、話が合う人がいちばんいいです。それでいて、キレイだったらありがたいですけど（笑）。出会いがあれば、って感じです。まだないですけどね。

毎日劇場で出番があるのが理想だけど

── オフの日はどんなふうに過ごしているんですか？

芸人のなかでも特に仲がいいとにかく明るい安村さんと

三瓶さん：オフの日でも1回ぐらいは外に出て、近場をぷらぷらする感じかな。アグレッシブにどこかへ行ったりするのは好きじゃないけど、ずっと家にいたいわけでもないんですよ。都心でデパートや家電量販店を回ったりするだけで十分、楽しめますね。

あと、ドラマはけっこう観ます。韓国ドラマにハマってますね。日本のドラマもおもしろいとは思うんですけど、役者さんのプライベートが垣間見えちゃうと、話が入ってこない（笑）。その点、韓国ドラマは韓国の俳優さんのプライベートを知らないので、純粋に「ドラマの世界の人」として観られるのがいいですね。

── オンもオフも気負わず自然体なのが素敵だと思います（笑）。今後、お仕事で頑張りたいことはありますか？

三瓶さん：理想を言えば、劇場の出番が毎日あるといいんですけど。でも、現実的にそれは難しい。かといって、テレビはちょっと緊張しちゃうので…。そう、最近気づいたんですけど、僕はあんまり人前が得意じゃないかもしれなくて。舞台は何人かいるんで、人前でも大丈夫なんですけど。俺、何がやりたいんだろうなぁ。何がいいと思います？

── またテレビでも三瓶さんをお見かけしたいです！

三瓶さん：それは当分ないかなぁ（笑）。でも、言われたことは忠実にやれるタイプなので、オファーがあれば頑張りますよ。コメディ要素があるお芝居は好きだから、挑戦してみたいです。結局のところ、新喜劇みたいなのが好きなんですよね。だから、今も舞台でやりたいことをやれているのは幸せなことだと思います。



取材・文／松崎愛香 写真提供／三瓶