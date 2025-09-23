短くても大人可愛い♡【40・50代】快適 & 垢抜ける「ミニボブ」で決まりーッ！

ボブの中でもコンパクトなシルエットが特徴のミニボブは、快適に過ごせるだけでなく、垢抜けた雰囲気へと導いてくれるヘアスタイルと言えそう。今回は、大胆にカットしても、メンズライクなテイストに偏ることなく、大人可愛くきまるミニボブにフォーカス。40・50代のお手本になりそうなヘアスタイルをピックアップしました。くせ毛や年齢による髪質の変化といった、髪の悩みも解消できるかも。

くせ毛の魅力を引き出すレイヤーカット

「私自身くせ毛で、くせ毛を生かしたカットも得意としています」とコメントしている@amimotokiさんが紹介している、「くせ毛を生かしたミニボブ」。ベースを首元ギリギリまで短くカットした上で、表面にはさらに短いレイヤーを加えています。もともとのくせ毛を活かし、スタイリングに手間をかけずに抜け感のあるシルエットに。サイドの髪を耳にかけると、爽やかさや清潔感を演出できそう。

ショートに寄せてボリュームアップ

首元から後頭部に向けて、斜めに上がるラインが特徴的な、ショートの要素を取り入れたミニボブ。首周りはスッキリさせつつ後頭部にはボリューム感を出したカットで、髪の細さやコシのなさが気になっている人はそのお悩みも解消できるかも。顔周りからサイドにかけては、後ろへ流すことで、レイヤーの軽やかさを引き立たせています。

トレンドコーデに馴染む洗練シルエット

「2025年推したいミニボブ」として、@hair_by_keikoさんがピックアップしているヘアスタイル。曰く、「ミニマルなシルエットがかわいい」とのこと。切りっぱなしの毛先で端正に仕上げ、潔い短さとダークカラーは引き締まった印象を演出しています。オイルでタイトにスタイリングすると、今季らしいクラシカルな装いとも、相性抜群にきまりそう。

自然体で楽しむオシャレ

毛先をぱつっと揃えつつ、無造作な動きをつけたミニボブは、張り切りすぎないシャレ感を演出します。@labless_yukiさんが、Instagramのプロフィールに記載している、「自然体なのに品がある。大人女性を美しく見せるボブを提案しています」という雰囲気をまさに表しているヘアスタイルです。シーズンムードを楽しめる暗めのカラーリングと合わせて、大人らしい落ち着きを加えるとグッド。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@amimotoki様、@kzs_hair様、@hair_by_keiko様、@labless_yuki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S