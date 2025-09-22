長崎FWマテウス・ジェズスが今季16ゴール目を決めた

V・ファーレン長崎は9月20日、J2リーグ第30節でカターレ富山と対戦し1-1のドローで終わった。

この試合で劣勢のなか長崎FWマテウス・ジェズスが決めた値千金の同点弾に「なにこれ」「上手すぎて笑うしかない」などコメントが寄せられ注目を集めている。

首位の水戸ホーリーホック、3位のジェフユナイテッド千葉と優勝争いを繰り広げる2位の長崎がホームに富山を迎えた一戦。前半34分に先制点を奪われ折り返すと、試合はそのまま進み後半アディショナルタイムに突入した。

試合はそのまま終了かと思われた後半AT2分、自陣からロングボールを入れ、こぼれ球の浮き球パスを受けたマテウス・ジェズスは左足アウトサイドでトラップ。ボールを浮かせたまま左足を振り抜くと、シュートはゴール右隅に吸い込まれた。

劇的ゴールで追い付いた長崎は貴重な勝ち点1を積み上げた。Jリーグ公式Xも「衝撃のトラップ→シュート」と綴り動画を公開すると、ファンからも「どのクラブも喉から手が出るほど欲しい」「上手すぎん？」「子供の頃憧れたような華麗なトラップからコンパクトなボレーシュートでのゴール」「神トラップ」「明らかにJ2レベルじゃない」「チートだよ」「凄すぎるよね」「もう訳わからん」「さすがに反則レベル」など驚きのコメントが寄せられている。

マテウス・ジェズスは得点ランキングトップ独走の16ゴール目となり、直近6戦6発と爆発。チームをJ1昇格に導けるのか期待が寄せられる。（FOOTBALL ZONE編集部）