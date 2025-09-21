この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「高い服を着ていないのにオシャレに見える人の特徴5選」と題した動画で、ファッションスタイリストの黒田茜さんが、自身の25年以上にわたるアパレル業界での経験をもとに、ブランド品に頼らずともオシャレに見える人の共通点を語った。



黒田さんはまず、6000人以上の女性をスタイリングしてきた中で「高い服じゃないのにオシャレに見える人」と「ブランド品を着ているのにイマイチ見える人」がいることに気付いたと述懐。その違いについて、「満足して気に入った服を着ている人は、プチプラでも輝いて見える」とし、「『この価格でこのクオリティ、最高！』と満足して着るかが大きな差になる」と強調した。



続いて2つ目のポイントとして、「姿勢がいい人はどんな服でも美しく見える」と紹介。「針金ハンガーとしっかりしたハンガーの違いのように、姿勢1つで服の見え方は大きく変化します。特に40～50代はその差がより歴然」と、姿勢の重要性を力説した。



3つ目に挙げたのは、髪や爪のケア。「40代、50代はお手入れに差が出やすく、きちんと手入れされていれば同じ服でも印象がガラリと変わります」と述べ、「爪はネイルでなくてもツヤを意識したり、髪も定期的にメンテナンスすることが大切」と細やかな視点を披露した。



さらに4つ目には「服、カバン、靴の手入れが行き届いている」ことを挙げ、「服だけでなく靴やバッグまでキレイなアイテムを使う人は自然と目を引き、オシャレな印象になる」と分析。「季節の変わり目には、カバンや靴の状態を一度見直してみて欲しい」と具体的なアドバイスも送った。



最後の5つ目は「自分の体型を理解したサイズ感・シルエット選び」。黒田さんは「高い服を選ばずとも、自分に似合うサイズやシルエットを知っているだけで、リーズナブルな服でも垢抜けて見える」とし、「服はいっぱいあるのに垢抜けない…と悩んでいるなら、自分の体型とシルエットのバランスを意識してみて」と提案した。

