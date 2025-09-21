¡ÖÇ¯¶â·î15Ëü±ß¡×68ºÐÃËÀ¡¢À¸³è¶ì¤ËÈáÌÄ¡Ä¥¤¥ó¥Õ¥ìÆüËÜ¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¤¬¡Ö²¼Î®Ï·¿Í¡×¤È²½¤¹²á¹ó¤ÊËöÏ©
Ç¯¶â·î15Ëü±ß¡£Ê¿¶ÑÅª¤Ê¹âÎð¼Ô¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Îò»ËÅª¤ÊÊª²Á¹â¤Î¤Ê¤«¡¢Ê¿¶Ñ¤Ç¤âÀ¸³è¤Ïº¤µç¤·¡¢²¼Î®Ï·¿Í¤Ø¤ÈÅ¾Íî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸·¤·¤¹¤®¤ëÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô¤Î¸½¼Â¤È¤Ï¡©
¡Ö·î15Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¡×¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¡¢²º¤ä¤«¤ÊÏ·¸å
¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×
Î©²ÖÂç¤µ¤ó¡Ê68ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÃùÃß¤Ë¤âÎå¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£65ºÐ¤Þ¤Ç¶Ð¤á¾å¤²¡¢¸½ºß¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¯¶â¤Ï·î³Û¤Ë¤·¤ÆÌó15Ëü±ß¡£·è¤·¤ÆÍµÊ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢É×ÉØ2¿Í¤ÇÃÏÊý¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê³Û¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂà¿¦¶â¤â¤¢¤ê¡¢ºÊ¤È2¿Í¡¢ìÔÂô¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÇ¯¶â¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£»Ä¤ê¤ÎÃùÃß¤Ï¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¡£¤½¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤Ê¤«¡£¤¿¤ÀÅö½é¤è¤ê¤â¾¯¤·º®Íð¤¬Íî¤ÁÃå¤¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï±ó½Ð¤Ë¤Ç¤â¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê²º¤ä¤«¤ÊÏ·¸å¤¬»Ï¤Þ¤ë¡½¡½¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÛÄêÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¦ÌîºÚ¤äÆù¤¬¾¯¤·¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Æü¤ËÆü¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¬¥½¥ê¥óÂå¤â¹âÆ¤·¡¢¼Ö¤Ç¤Î³°½Ð¤âí´í°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê´®¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¸÷Ç®Èñ¤Ç¤¹¡£Åß¾ì¤ÎÃÈË¼¤ò¾¯¤·²æËý¤·¤Æ¤â¡¢ÀÁµá½ñ¤ò¸«¤ÆØ³Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¶â³Û¤Ç¤¹¡×
ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ýÉÂ¤ÎÌôÂå¤âÉéÃ´¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Í§¿Í¤«¤éÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¾¡¤ê¡¢Í¶¤¤¤òÃÇ¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¯¶â¤ÏËèÇ¯¾¯¤·¤º¤ÄÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢½Ð¤Æ¤¤¤¯¤ª¶â¤ÏÁý¤¨¤ë°ìÊý¡£ºÊ¤ÎÇ¯¶â¤â¹ç¤ï¤»¤ë¤È·î22Ëü±ß¤Û¤É¡£¤³¤ì¤À¤±¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¾Ã¤¨µî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ëè·î¡¢ÍÂ¶â¤ò¼è¤êÊø¤·¤ÆÀ¸³èÈñ¤ÎÀÖ»ú¤òÊäÅ¶¤¹¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡£ÄÌÄ¢¤Î»Ä¹â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤¿¤áÂ©¤·¤«½Ð¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÇËÃ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×
¤«¤Ä¤ÆÉÁ¤¤¤¿²º¤ä¤«¤ÊÏ·¸å¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä±ó¤¤Ì´Êª¸ì¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£
Ç¯¶â¡Ö·î15Ëü±ß¡×¤ÏÊ¿¶Ñ°Ê¾å¡Ä¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸³è¤¬Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸½¼Â
Î©²Ö¤µ¤ó¤ÎÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤Ï¡¢¸½ÂåÆüËÜ¤Î¹âÎð¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡Ø¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ù¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢2020Ç¯¡á100¤È¤·¤¿ºÝ¡¢2025Ç¯7·î¤ÏÁí¹ç»Ø¿ô¤Ç111.9¡¢À¸Á¯¿©ÉÊ¤ò½ü¤¯Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï111.6¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼ýÆþ¤È¤Ê¤ëÇ¯¶â¤Î¼õ¼è³Û¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢2020Ç¯ÅÙ¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÎËþ³Û¼õµë³Û¤ÏÇ¯78Ëü1,692±ß¡£2025Ç¯ÅÙ¤Ï83Ëü1,696±ß¤Ç¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÊª²Á¹âÊ¬¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼Â¼Á¡¢¸º³Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢Êª²Á¤Ï¾å¤¬¤ê¡¢»Ù½Ð¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä²È·×¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë¤Î¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÎ©²Ö¤µ¤ó¤¬¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö·î15Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦Ç¯¶â³Û¤Ï¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¿å½à¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ ¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡¦¹ñÌ±Ç¯¶â»ö¶È¤Î³µ¶·¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡ÊÂè1¹æ¡Ë¼õµë¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¶â·î³Û¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ÇÌó14.7Ëü±ß¡£65ºÐ°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤Ë¸Â¤ë¤ÈÌó16.9Ëü±ß¤Ç¤¹¡£Î©²Ö¤µ¤ó¤Î¼õµë³Û¤ÏÃËÀ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï²¼²ó¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶ËÃ¼¤ËÄã¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É×ÉØ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÉ¸½à¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼À¸³è¤Ëº¤µç¤¹¤ë¡½¡½¤«¤Ä¤ÆÉ¸½àÅª¤È¤µ¤ì¤¿Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¸½ºß¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¡¢ÆÃ¤ËµÞ·ã¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆÃ¤ËµîÇ¯¤«¤é¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢1Æü1¿©¤È¤¤¤¦À¼¤â¤è¤¯Ê¹¤¯¤·¡Ä¡Ä¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È1Æü3¿©¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡ÈÊ¿¶ÑÅª¤Ê»ä¤¿¤Á¡É¤Ï¡¢·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ6Ç¯ ¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤Ï55.8¡ó¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡ÖÂçÊÑ¶ì¤·¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤ÏÁ´ÂÎ¤Î25.2¡ó¡£¤Ä¤Þ¤ê4À¤ÂÓ¤Ë1À¤ÂÓ¤Ï¡¢º¤µç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä¼Ò²ñ¤Î¾¯¿ô°Õ¸«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸½¼Â¡£Î©²Ö¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÖÊ¿¶ÑÅª¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤Þ¤À¥Þ¥·¡×¤È¤µ¤ì¤¿Ç¯¶âÀ¸³è¼Ô¤Ç¤µ¤¨¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ëº¤µç¤¹¤ë¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¶¼°Ò¤òÁ°¤Ë¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿Ê¿¶ÑÅª¤Ê¿Í¡¹¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯²¼Î®Ï·¿Í¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¿È¤ÎÏ·¸å¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¸Ä¿Í¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤·¡¢»Ù½Ð¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢»ñ»º¤ò°é¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢3¤Ä¤Î¹ÔÆ°¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ä¹¤¯·ò¹¯¤ËÆ¯¤¯½àÈ÷¤ò¤¹¤ë
Ç¯Îð¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¥ë¤Î³Ø¤ÓÄ¾¤·¡Ê¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡Ë¤ä¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ë»Å»ö¤ÎÁªÂò»è¤ò¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¤ª¶â¤Ë¤âÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡Ê»ñ»º±¿ÍÑ¡Ë
¥¤¥ó¥Õ¥ì²¼¤Ç¤Ï¡¢¶ä¹ÔÍÂ¶â¤À¤±¤Ç¤Ï»ñ»º²ÁÃÍ¤¬ÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤«¤é¿·À©ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿NISA¤ä¡¢ÀÇÀ©Í¥¶ø¤ÎÂç¤¤¤iDeCo¡Ê¸Ä¿Í·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ë¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢¾¯³Û¤«¤é¤Ç¤âÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç»ñ»º±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
£»Ù½Ð¤òº¬ËÜ¤«¤é¸«Ä¾¤¹
Æü¡¹¤ÎÀáÌó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¿®Èñ¤äÊÝ¸±ÎÁ¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÇÄêÈñ¤òÄê´üÅª¤Ë¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÀ¸¤Þ¤ì¤¿Í¾¾ê»ñ¶â¤ò»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Ï¡¢»þ´Ö¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¥»¥ª¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¸½ÌòÀ¤Âå¤¬¡Öº£¤¹¤°¹ÔÆ°¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤«¤é¤Î·Ù¹ð¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
