¡Ú¥Û¥é¡¼Ì¡²è¡Û¡Ö¿¿¾å¤Ë¤¤¤ë!?¡×Ìë¤ÎÂÎ°é´Û¤ÇÊ¹¤³¤¨¤ëÆæ¤ÎÂ²»¡¢¡Öµ¤¤Å¤«¤ì¤Á¤ã¤À¤á¤À¡Ä¡×¿È¤òÀø¤á¤¿¤Ï¤º¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²ÉÝ¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û
¡ÚÉÝ¤¹¤®Ãí°Õ¡ª¡ÛÌ¡²è¤ÎËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤é°ìÇÕÌµÎÁ¡×¤òëð¤¤Ê¸¶ç¤Ë¡¢¼ÂÏÃ¥Û¥é¡¼¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëµÒ¤òÂÔ¤Ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÎÅ¹¼ç¤Ç¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¨¥ß¡£Îî´¶¥¼¥í¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èà½÷¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¼¡¡¹¤ÈÉÝ¤¤ÏÃ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¼î¶Ì¤ÎÉÝ¤¤ÏÃ¤ò1ÏÃ´°·ë¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÌ¡²è¡Ö±¯»°¤Ä»þ¡¢¥³¥ï¤¤ÏÃ¤Ï¤³¤ÎBar¤Ç¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ¡×¤ä¡Ö¼ö±å THE LIVE¡×¤ÎµÓËÜ²È¤Ç¤â¤¢¤ë¸¶ºî¼Ô¡¦Êæ²Ê¥¨¥ß¤µ¤ó¤¬½¸¤á¤¿¼ÂÏÃ¤¬¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢Âè4ÏÃ¡ÖÌë¤ÎÂÎ°é´Û¡×¤Î¸åÊÔ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÊæ²Ê¥¨¥ß¤µ¤ó¤ÈÌ¡²è¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¶á¸¶¤µ¤ó¤ÎÆó¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥¨¥ß¤ÎÅ¹¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ã¼êÇä¤ì¤Ã»Ò½÷Í¥¤ÎÍ¥¡£Îî´¶ÂÎ¼Á¤À¤È¤¤¤¦Í¥¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÉÔµ¤Ì£¤ÊÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£±é·àÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÂÎ°é´Û¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½ù¡¹¤Ë´¨µ¤¤È¼ªÌÄ¤ê¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÂ²»¤Þ¤ÇÊ¹¤³¤¨»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£»×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¾×·âÅª¤Ê·ëËö¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ï¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£
¢£¸¶ºî¼Ô¤ÈÌ¡²è²È¤¬¸ì¤ëÀ©ºîÈëÏÃ
¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊæ²Ê¥¨¥ß¤µ¤ó¤ÈÌ¡²è¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¶á¸¶¤µ¤ó¤Ë¡¢À©ºîÈëÏÃ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
4ÏÃ¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êæ²Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î³¨¤¬¡ÄÉÝ¤¹¤®¤ë¡ª¤È¡£ÂÎ°é´Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶õµ¤´¶¤¬¡¢³¨¤È¸«¤»Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â²¹ÅÙ¤ä¼¾ÅÙ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¶á¸¶¤µ¤ó¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î³¨¤Ï¡¢»ä¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¸ì¤ê¼ê¤ÏÇÐÍ¥¤Ç¡¢ºîÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¿Í¤¬Çä¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÊæ²Ê¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ë¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖÎî¤Ê¤É¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¡×¿Í¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£ÉÝ¤¤ÏÃ¤Ç¤Ê¤¯¤È¤âÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¸«¤¨¤ë¤â¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤â¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ë¤«¤Ê´¶¼õÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¶á¸¶¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ç¤Ï¤É¤¦¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÎî´¶¤È´Ø·¸¤¢¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÁÏºî³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï´¶¼õÀ¤Î¶¯¤¤Êý¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏÂ¤ÎÏ¤Î¹â¤¤¿Í¤Û¤É¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§Êæ²Ê¥¨¥ß(@hbdg1999)¡¢¶á¸¶
