¥¨¥¹¥³¥ó¤Ë¡È¥°¥é¥Ó¥¢ÅÂÆ²Æþ¤êÈþ½÷¡É¡¡É×¤ÏÀ¾ÉðÆâÌî¼ê¡Ä»ÒÏ¢¤ì¤Ç´ÑÀïÊó¹ð¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹ºéÃÒÈþ¤µ¤ó¤¬´ÑÀïÊó¹ð
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹ºéÃÒÈþ¤µ¤ó¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à-À¾ÉðÀï¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ºé¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯1·î¤ËÀ¾Éð¤ÎÊ¿¾ÂæÆÂÀÆâÌî¼ê¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£2018Ç¯¤Ë¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ä²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Ìó463Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î°Ø»Ò¤Ë´ùÉÕ¤¤Ç¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë»î¹ç¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¡ª¡¡¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂê¤ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥·¥§¥Õ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤ªÆù¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ï´¶Æ°¡¡Áª¼ê¤È¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¡¢Îý½¬Ãæ¤Ë¥Ñ¥Ñ¤¬¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÂ©»Ò¤âÂç´î¤Ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤È¶¦¤ËÉ×¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¡£¡ÖÈþ¤·¤¤¥Þ¥Þ¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë