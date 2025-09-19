「結婚は墓場」だった…余命3カ月で「夜逃げ」を依頼した女性が最後に見た“本当の自分”【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→日本には夜逃げ屋が必要な人がいる…！
子どものころから漫画が好きで、ユーモア溢れる作品を描く漫画家の宮野シンイチさん(@Chameleon_0219)。X(旧Twitter)で公開する「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれ、多くの反響を呼んでいる。今回は、過去にウォーカープラスで紹介した同作の49話から50話までを紹介するとともに、作者に夜逃げを選択した依頼者の心境について話を聞いた。
夫と義母から実家への帰省を許されず、50年間一度も海を見ていない朝倉ミツコさん。妹はそんなミツコさんを心配し、ときどき様子を見に来ていた。
ミツコさんは15歳で母を亡くし、悲しみに暮れていたころ、家の前の浜辺で何時間も海を眺めていたことを忘れられずにいた。
夜逃げの途中、ミツコさんは「夜逃げを中断したい」と言い出した。その言葉を聞いた夜逃げ屋の社長は、「旦那と義母から普段なんて呼ばれている？」と質問する。ミツコさんの頭の中には、「お前は家から出るな」「お前はウチの嫁失格じゃ」といった夫や義母から言われた言葉が次々と蘇った。
動揺したミツコさんを見て、社長はあることを確信した。長年、身近な人間に名前を呼ばれなかったことで、自分が誰なのかわからなくなり、名前と姿が一致しなくなっていたのだ。
社長から手鏡を渡されたミツコさんは、鏡に映る自分を見て「ミツコ、ミツコ」と繰り返し名前を呼んだ。「私、老けたなぁ」とつぶやくと、大粒の涙を流した。
■余命3カ月…最後に見たかった景色
ミツコさんと社長、そして宮野さんは、引っ越し先のアパートへと車を走らせた。車の窓から磯の香りを感じたミツコさんは、「停めてください」と車を降り、社長と二人で海へと向かった。
ずっと見たかった海を眺めながら、「ただいま」とつぶやいたミツコさんは、若いころに戻ったような気持ちになったという。
医者から余命3カ月と宣告されていたミツコさんは、この日から1カ月半後に病状が急変し、静かに息を引き取った。
妹さんによると、ミツコさんは病床で結婚生活についてほとんど語ることなく、引っ越し先での話や幼いころの思い出をうれしそうに話していたそうだ。彼女にとって人生最後の1カ月半は、かけがえのない時間になったのだろう。
宮野さんに、余命3カ月のミツコさんが夜逃げを選択してよかったと思うか尋ねると、「もう本人はこの世にはいないので、自分の想像になるが妹さんの話を聞く限りやってよかったと思っている」と語った。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
