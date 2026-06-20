「愛していても」完璧妻が隠す裏の顔→第1・2話で視点反転、殺意を抱く2人に「怖っ」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
本作『完璧な夫 完璧な妻』には、本来の自分を隠し、秘密を抱えたまま相手をだまし合う夫と妻が登場する。ある日、夫はシャツの袖に血をつけたまま帰宅した。妻が指摘すると「鼻血が出た」と言い訳をする夫。妻は一瞬考え込むも、それ以上は何も言わない。表面上は仲のよい夫婦に見えるが、2人の間には得体の知れない不穏な空気が漂っている。
第1話は夫サイドの視点でエピソードが描かれる。後半で夫は「妻は気づいていると思う」と考えを巡らせる。妻が何も言ってこないため夫婦生活を続けているが、内心では「最悪妻を…」と物騒な思考を抱いているのだ。一方、第2話では妻サイドで同じエピソードが展開される。妻は夫の袖についた血を見て「全く…やるならもっとうまくやってほしい」と不満を抱いていた。そして「まさか妻に手を出すことはしないと思うけど…危なくなったらどんなに愛していても…」と、こちらもただならぬ覚悟を秘めている。
■夫と妻の視点がリンクする、緻密なページ構成の妙
本作を描いたのは、『結婚しない同盟』をアルファポリスで連載していた漫画家・桜月(@k_sakurazuki)さんである。桜月さんによると、本作は自身の夫をモデルにしており、スーツ姿に腕時計をしてハンドルを握る姿から「スーツ姿がかっこいいキャラをつくりたい」と思ったのがきっかけだという。当初は普通の優しい妻を想定していたが、妻にも秘密がある方がバランスがよいと考えた結果、恐ろしい秘密を共有する似たもの夫婦が誕生した。
見どころは、1話の夫視点と2話の妻視点が裏表のように構成されている点だ。桜月さんは「夫視点の1話だと3ページ目で着替えに行きます。妻視点の2話だと3ページ目はリビングでコーヒーを淹れており、そしてどちらも4ページ目で2人でコーヒーを飲むシーンに合流してます」と語り、ページ数を合わせて同じ出来事を異なる視点から描く仕掛けを楽しんでほしいと呼びかける。
■スマホに隠された真実。2人の行き着く先は…
完璧を装う2人の夫婦生活に、読者からは「おもしろい!!」「タマラナイ展開」といった称賛の声が飛び交う一方、「一体何したんだ…怖」「似た者同士だった…」「ゾクゾクした…」と震え上がる声も多数寄せられている。「夫も妻も何をしたの？少しでもいいから知りたい」と、2人の抱える秘密への関心は尽きない。
携帯電話を見られても問題ないと言い合いながら、互いに心の中で「…このケータイは」とつぶやく夫と妻。果たしてどちらが一枚上手なのだろうか。そして彼らは裏で何をしているのか。息をのむ心理戦の結末は、ぜひ本編を読んで見届けてほしい。
取材協力：桜月(@k_sakurazuki)
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