この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「【日本と真逆】韓国人の“普通”がヤバすぎる7つの理由。日本人ならドン引き確定のリアルを全部話します」と題した動画を公開した。動画では、東大院で博士課程に在籍する韓国人留学生のパクくんが、日本人が驚く韓国のリアルな文化や社会の仕組みを解説している。



動画の冒頭でパクくんは、韓国のカフェや駅などの公共の場で大声で喧嘩が起こる理由について言及した。日本では感情を抑えることがマナーとされる一方、韓国では「我慢をしないで本音を言って、沈黙するならば衝突した方が健全だ」と考えられていると指摘。感情を出すことへの肯定的なスタンスが背景にあると説明した。



続いて、結婚に対する考え方の違いについて解説。日本では役所に婚姻届を提出することが結婚の起点とされがちだが、韓国では結婚式を挙げて家族や親戚、知人に宣言することが重要視されているという。そのため、結婚式を済ませてから後日入籍をするケースも珍しくないと語った。



また、韓国における「おはよう」という挨拶の消失についても触れた。日本のように「おはよう」に完全対応する言葉がなく、朝から夜まで使える「アンニョンハセヨ」で済ませることが一般的だという。LINEなどの連絡でも、用事がなければ無言で1日が始まり、言葉を意味のある時にしか使わない実用重視の傾向があると分析した。



さらに、スポーツの捉え方についても日韓の違いを提示。日本では誰でも学校でスポーツに触れる機会があるのに対し、韓国では幼少期に才能を見出された一部の生徒だけが運動部に入り、残りの生徒は勉強に専念させられるという。



パクくんは、こうした背景には「韓国という国での生存戦略」があると述べ、確率的に成功しやすい勉強を選ぶという合理的な選択が今の社会構造を生んだと結論付けた。日本とは異なる視点で形成された韓国のリアルな日常を知ることで、隣国の社会制度の裏側にある価値観を深く理解できる内容となっている。