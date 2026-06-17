【実話】「一緒に住も〜ね」美人彼女と強制同棲3カ月→刃物を持ち出す異常束縛に「夜逃げさせて」【作者に聞いた】
【漫画を読む】「夜逃げさせて欲しい」という男性だが…!?
DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた、宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さんの人気漫画『夜逃げ屋日記』。待望の第4巻が発売され、作中の夜逃げ屋社長との対談も実現した本作より、今回は束縛彼女の行き過ぎた行動を描く第61〜62話を紹介するとともに、当時のエピソードについて話を伺った。
■異常な同棲生活
宮野さんは友人から、絵画教室で講師をする豚ランド君を紹介された。3カ月後、彼から新しい彼女の大月リサちゃんを紹介されるが、彼女は教室にも食事にも必ずついてくる。
ある日、3人で買い物をしていると豚ランド君の顔色が優れない。宮野さんが彼の大好きなアイドルのポスターを指差すと、リサちゃんは激しく嫉妬し、ポスターをビリビリに破り始めた。彼女の行き過ぎた行動に驚く宮野さんだったが、その後すぐに豚ランド君から｢1時間後に公園へ来てくれ｣と呼び出される。
公園で再会した彼は、3カ月前に突然アパートへやって来た彼女から｢今日から一緒に住も〜ね｣と言われ強制的に同棲が始まったことや、SNSの女性フォロワーを全員ブロックされたことを打ち明けた。
■夜逃げへの決意
異常な束縛に対し、豚ランド君が｢これはさすがにやりすぎブヒ！｣｢オイラ浮気なんでしてない！｣と反論すると、彼女は表情を一変させた。｢あんた男失格よ！｣｢絶対浮気してる！｣と罵倒し、刃物を取り出したため警察を呼ぶ事態になったという。
同じようなことが週に何度も起きるため、豚ランド君は｢オイラを…夜逃げさせて欲しいブヒ…｣と宮野さんに懇願した。
リサちゃんの行き過ぎた行為について宮野さんは、｢最初は彼女の異常性に全く気づかなくて、むしろこんな美しい女性と付き合えている友人を、うらやましく思っていました｣と振り返る。しかし、｢ただ、友人本人から呼び出されて話を聞いたときは絶句しました。ちょっと言葉にならなかったですし、自分の察しの悪さを呪いました｣と、当時の衝撃を明かしてくれた。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
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