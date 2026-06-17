椅子の上でツメ研ぎを始める猫


【漫画を読む】椅子の上でツメ研ぎを始める猫だが…!?

先日、『椅子に夢中』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.3万人(2026年6月15日現在)、今回紹介する漫画も9.5万いいね(2026年6月15日現在)を超える人気漫画家だ。

『椅子に夢中』01


フータの新しい椅子の上にようやく座れたキュルガ。けれど、その後キュルガは椅子の上でツメを研ぎ始め、ガリガリともの凄い音が部屋中に響き渡る。

02


キュルガのツメがメッシュ素材に引っ掛かっているので、フータは凄まじい音を聞きながら「やめなよ」「ボロボロになっちゃうよ」とキュルガに話しかける。キュルガはツメ研ぎに夢中になりすぎて、フータと目が合うことはなかったのである。

椅子の上でツメ研ぎに夢中になってしまうキュルガ！漫画を読んだユーザーからは「まさに爪研ぎ職人である」「夢中すぎるんだね」などの共感コメントがたくさん寄せられている。

取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)

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