【ネコ漫画】飼い主の椅子でツメ研ぎする愛猫!?その姿に「まさに爪研ぎ職人」などの共感コメント多数
【漫画を読む】椅子の上でツメ研ぎを始める猫だが…!?
先日、『椅子に夢中』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.3万人(2026年6月15日現在)、今回紹介する漫画も9.5万いいね(2026年6月15日現在)を超える人気漫画家だ。
フータの新しい椅子の上にようやく座れたキュルガ。けれど、その後キュルガは椅子の上でツメを研ぎ始め、ガリガリともの凄い音が部屋中に響き渡る。
キュルガのツメがメッシュ素材に引っ掛かっているので、フータは凄まじい音を聞きながら「やめなよ」「ボロボロになっちゃうよ」とキュルガに話しかける。キュルガはツメ研ぎに夢中になりすぎて、フータと目が合うことはなかったのである。
椅子の上でツメ研ぎに夢中になってしまうキュルガ！漫画を読んだユーザーからは「まさに爪研ぎ職人である」「夢中すぎるんだね」などの共感コメントがたくさん寄せられている。
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。