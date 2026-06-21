斜めがけバッグで「胸強調してるの？」と笑う男子→ふざけた言葉に凍りつく女性の“トラウマ”。何気ない一言が暴く残酷な現実に「スカッとした」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ショルダーバッグを斜めにかけたら「胸強調してるの？」と男子にからかわれた。言う側からすれば、おふざけの1つなのかもしれない。しかし、言われた側は不快だ。こんなことでも不快な気持ちになるということを伝えたかった本作には、Xで多くの反響を集めた。
漫画家・魚田コットン(@33kossan33)さんは幼少期から性的被害に遭い、ずっと心にしまってきた。しかし、本当は触られることだけではなく、言われることにも嫌悪を抱くということを指摘している。今回は「スカートの呪いが解けるまで」を紹介する。
■何気ない言葉が引き起こす不快感と、消えない性被害の傷
性的なからかいが苦手だった魚田さん。理由は、小学校低学年のとき見知らぬ男性からお尻を触られたこと、さらに再婚者の継父に触られたことが原因である。性被害のトラウマを抱えた魚田さんは親になって「スカートをはきたい」と言う娘に対しても、「ダメ！せめて下にスパッツをはいて」と言ってしまうという。
魚田さんが低学年のころ、友達を連れて健康ランドに行ったときの話だ。ゲームコーナーで遊んでいるところに子連れの親子が現れた。「もっとゲームを見ていたい」と代金をくれたおじさん。2人でゲームをしていると、そのおじさんは魚田さんの方に近づいてきた。そして、ゲームをする魚田さんのお尻を触った。隣でゲームをしている友達も、おじさんの子どもも全く気づかなかった。
■母親の無理解と再婚相手からの虐待
魚田さんが母親にされたことを話すと、「ホントに触られてた？」「ちょっと触られただけやろ」とバカにした口調で返され、「わざわざ言うことじゃなかった？」と言った自分を恥じたという。
その後、高学年で母親が再婚。深夜に継父が布団に入ってきたこともあった。この日のことは、一生忘れられないトラウマとなった。継父は母親のいない隙を狙って、何度も魚田さんに触ったり、近づいたりを繰り返した。
「いつか自分に起きたつらかったことを漫画にしたいな、というのは当初からずっと考えていました」と語る魚田さん。一番描きたかったものは、ブログにつづっていた「母の再婚相手がいろいろとアウトだった話」だった。のちに「母の再婚相手を殺したかった〜性的虐待を受けた10年間の記録〜」として書籍化されたことが、漫画を描く大きなきっかけになったという。
はじめは「こんな重くてつらいだけの話、誰も楽しい気持ちにならない」と思いながら描いていた。しかし、ブログを通じて同じような経験をした人たちから寄せられた声が、魚田さんの背中を押した。「その方たちにとって現在私が結婚し子どもを育てているというのが、希望になっている部分もあるようです。とても感謝され、逆に私の希望になったというのが『こういう漫画を描こう』と思った決め手でした」
取材協力：魚田コットン(@33kossan33)
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