この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が伝授！『朝にハチミツ一匙で1秒で目覚める』秘策が話題

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「1秒でパッと起きれる！意外な方法」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が“朝起きられない”という多くの人の悩みにズバリ答えた。冒頭、「あ、やばい、寝過ごした。そういう方は必ず最後まで見てください。1秒で起きる方法をお伝えします」と語り、視聴者の関心を引きつける。



片岡氏は朝なかなか起きられない原因として、「1、血液循環が悪いと脳に血が回らないため、脳がなかなか目覚めずに起きられない」「2、血糖値が低いから。血糖値が低いと体がだるくなり、朝起きることができません」と2つの理由を挙げた。その上で、「この2つをまとめて改善するのが、実はハチミツなんです」と提案。ハチミツに含まれる糖分がエネルギー源になることや、基礎代謝や血行の促進、脳の活性化にも寄与すると強調する。



実践法としては、「まずは、朝起きた時のスプーンいっぱいのハチミツから始めてみてください」と、誰でもできる方法を紹介。片岡氏は「糖を適切に摂れば、体の基礎代謝が上がり、血行の促進や脳の活性化っていうのに期待できるので、朝起きられない2つの原因をまとめて解消できます」と解説し、動画を締めくくった。