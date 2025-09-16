【ピザハット】持ち帰りなら2枚目対象のピザが最大100%オフ、配達でも半額に！この秋最大の″ピザ祭り″開催中。

ピザハットは、2025年9月11日から、2枚目対象のピザが持ち帰りで無料、配達でも半額でセットになるキャンペーンを開催しています。

持ち帰りでも配達でも絶対おトクになる

今回実施されているのは、1枚目に対象ピザを注文すると、2枚目は対象のピザが持ち帰りなら無料、配達だと通常価格から半額になるという太っ腹なキャンペーンです。

1枚目の対象ピザは、贅沢な具材をふんだんに使用した「PREMIUM」、ちょっと特別感のある「SPECIAL」、おいしさが詰まった「WONDERFUL」の全品です。

さらに2枚目の対象ピザは、1枚目でも選べる「WONDERFUL」と定番人気の「ENJOY」全品から選べるので、いろいろな味の組み合わせを楽しむことができます。

対象ピザとなる、「PREMIUM」「SPECIAL」「WONDERFUL」「ENJOY」は、それぞれ価格で分類されていています。

1枚目のピザは通常価格での販売となり、ピザの追加トッピングは割引の対象外です。

また、選べるピザ2枚の組み合わせは同じサイズとなります。

ピザハットオンライン（公式サイト・アプリ）、来店、電話で注文可能です。

その他、キャンペーンについて詳しくは公式サイトで確認できます。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部