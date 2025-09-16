【ピザハット】持ち帰りなら2枚目対象のピザが最大100%オフ、配達でも半額に！この秋最大の″ピザ祭り″開催中。
ピザハットは、2025年9月11日から、2枚目対象のピザが持ち帰りで無料、配達でも半額でセットになるキャンペーンを開催しています。
持ち帰りでも配達でも絶対おトクになる
今回実施されているのは、1枚目に対象ピザを注文すると、2枚目は対象のピザが持ち帰りなら無料、配達だと通常価格から半額になるという太っ腹なキャンペーンです。
1枚目の対象ピザは、贅沢な具材をふんだんに使用した「PREMIUM」、ちょっと特別感のある「SPECIAL」、おいしさが詰まった「WONDERFUL」の全品です。
さらに2枚目の対象ピザは、1枚目でも選べる「WONDERFUL」と定番人気の「ENJOY」全品から選べるので、いろいろな味の組み合わせを楽しむことができます。
対象ピザとなる、「PREMIUM」「SPECIAL」「WONDERFUL」「ENJOY」は、それぞれ価格で分類されていています。
1枚目のピザは通常価格での販売となり、ピザの追加トッピングは割引の対象外です。
また、選べるピザ2枚の組み合わせは同じサイズとなります。
ピザハットオンライン（公式サイト・アプリ）、来店、電話で注文可能です。
その他、キャンペーンについて詳しくは公式サイトで確認できます。
※価格はすべて税込みです。
東京バーゲンマニア編集部