ABEMAの恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。」公式Xが2025年9月12日、「諸般の事情により、今週以降の放送内容を変更いたします」と報告した。

「誹謗中傷にあたる心ない投稿や行為は、お止めいただけますよう」

番組公式Xは12日、「皆様へのお知らせ」として放送内容の変更を伝える文書を公開した。

「9月15日（月）は『きんりの初デート』を放送し、『今日、好きになりました。マカオ編』については、決まり次第、改めてご報告いたします」

こうした対応に際し、「SNS上での番組参加者および関係者への誹謗中傷にあたる心ない投稿や行為は、お止めいただけますようお願いいたします」とも呼びかけた。

「先日お知らせした通り、該当投稿に対しては一切の猶予なく訴訟提起を含む厳格な法的措置を行います」とした上で、「引き続き、番組参加者や番組視聴者の皆さまが気持ちよく番組を楽しめるよう、応援していただけますと幸いです」としている。

「安心して出演者全員を応援できる番組であって欲しい」

番組をめぐっては、暴露系インフルエンサーが出演メンバーの未成年喫煙疑惑や未成年飲酒疑惑、差別発言疑惑などを相次いで公開した。真偽は不明ながら、SNSでは写真や動画を添えた投稿が拡散され、波紋を広げていた。

また10日には、SNSでの暴露をきっかけとして、22年に放送された「小夏編」に出演していたタレントの内田禅さんが所属事務所の「LUV」を契約解除となった。

LUVによる発表では、「このたび、SNS上で取り上げられている件を踏まえ、所属者・内田禅の今後の活動継続は困難と判断し、協議の結果、本日付で所属契約を解除することといたしました」としていた。

暴露系インフルエンサーによる投稿には15日からの放送開始予定だった「マカオ編」に出演するメンバーも含まれていたことから、何らかの対応を行うものとみられる。

放送内容変更の発表には、「マカオ編の出演者についての真実かどうか分からない噂が広がってる以上、マカオ編放送中のコメ欄が怖いな。無事に放送されることを願ってます」「迅速、慎重な判断に感謝です。これからも安心して出演者全員を応援できる番組であって欲しいです」といった声が寄せられている。