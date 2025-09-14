スーパーのレジでコワ面のお客様から「姉ちゃん、24歳超えとる？」般若の刺青の客からの質問が怖い【作者に訊く】
自身の妊娠がきっかけで育児などの漫画を描くようになったしゃけなかほい( @syake8989)さん。お店を利用するちょっと変わったお客さんやクレーマー対応したエピソードなどコミカルに描き、今後の展開に注目したい作品がそろう。今回は、Twitterにて投稿されている中からエッセイ漫画「スーパーのレジでバイトしていた時の話〜噂のお客様〜(10)(11)」を紹介するとともに、著者のしゃけなかほいさんに刺青の男性についても詳しく聞いた。
本作「スーパーのレジでバイトしていた時の話〜噂のお客様〜(10)(11)」では、著者のしゃけなかほいさんが働くスーパーのレジに強面の男性がやって来たときのエピソードを描いている。その男性は商品がたくさん入ったカゴを乱暴に置くと、しゃけなかほいさんに「あのさ、姉ちゃん。24歳とか超えとる？」と睨みながら話しかけてきた。平然を装い「いえ、まだ学生でして…」と答えその場をしのぐも、さらに、その男性の背中に大きな般若の刺青が入っているのを見てしまい、しゃけなかほいさんは仰天してしまう。
しゃけなかほいさんに、般若の刺青を実際に見たときのことについて聞くと「般若と目が合ったときは二度見しましたが、こういうのは見てはいけないと思ったのですぐに目を逸らしました。タンクトップから刺青が透けてるし、般若の角が丸出しの状態です。ちなみに、このお客さんのうしろは誰も並んでいませんでした…」と振り返る。
また、「24歳を超えている？」という質問の意図について「夜のお仕事のお誘いだったのかもしれない」と推測するしゃけなかほいさん。「24歳以下でよかったです。こんな怖い体験したのでその後はバイトを辞めようかと思うこともあり、いつか拉致されるんじゃないかと不安がよぎりました」と当時の心境を打ち明ける。
SNSやブログでコミカルなエッセイ漫画を投稿しているしゃけなかほいさん。自身の日常や育児について、コミカルに描いている。ほかの作品もぜひ読んでみて！
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
