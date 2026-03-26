KUNDAL×オギャ子コラボ第3弾♡ダメージ髪を集中補修するお得セット登場

韓国発パーソナルケアブランド「KUNDAL（クンダル）」と人気アメブロブロガー・オギャ子さんによる大人気コラボ企画の第3弾がスタート♡今回は、ダメージヘアに悩む方から支持を集める「プロテインボンディングダメージヘアケアシリーズ」を中心とした特別セットを、最大30％OFFの限定価格で販売します。髪のパサつきや広がりが気になる方は、この機会をお見逃しなく♪

ダメージ髪に寄り添う人気シリーズ

「プロテインボンディングダメージヘアケアシリーズ」は、タンパク質由来成分を配合し、カラーやパーマ、熱によるダメージを受けた髪を集中補修するヘアケアシリーズです。

うるおいを与えながら髪の広がりを抑え、毛先までまとまりのあるツヤ髪へ導くのが魅力。

指通りの良いしっとりとした仕上がりで、毎日のヘアケア時間をより心地よいものにしてくれます。

実際に愛用しているオギャ子さんも、ブログで「髪が落ち着き、手触りがなめらかになった」とコメントしており、ハイダメージ毛や乾燥毛に悩む方から注目を集めています。

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お得な限定セットをチェック♡

今回のコラボでは、人気アイテムをまとめて試せる2種類のセットを用意。

プロテインボンディングダメージヘアケア3点セット

価格：3,850円(税込) ※通常価格5,500円（税込）から30％OFF

セット内容

・プロテインボンディングシャンプー

・プロテインボンディングトリートメント

・洗い流さないトリートメント

・シャンプーミニチュアサイズ（おまけ）

プロテインボンディングダメージヘアケア4点セット

価格：5,850円(税込) ※通常価格7,480円（税込）から30％OFF

セット内容

・プロテインボンディングシャンプー

・プロテインボンディングトリートメント

・洗い流さないトリートメント

・ヘアミストセラム

・シャンプーミニチュアサイズ（おまけ）

さらに4点セット購入者の先着600名には、「ヘア＆ボディミストセラム」をプレゼント。数量限定ならではの特典にも注目です♡

【販売概要】

実施期間：2026年6月2日（火）～2026年6月11日（木）

販売場所：楽天KUNDAL公式ショップ

※期間限定・数量限定販売

※予定数量に達し次第終了となります。

今だけの特別価格で美髪ケアを始めよう

髪のダメージが気になる季節だからこそ、毎日のケアアイテム選びは重要。

KUNDALとオギャ子さんによる今回のコラボ企画は、人気シリーズをお得に試せる絶好のチャンスです♡

さらにオギャ子さんのブログでは追加割引となる「シークレット5％OFFクーポン」も配布中。

数量限定・期間限定のため、気になる方は早めにチェックして理想のツヤ髪ケアを始めてみてはいかがでしょうか。