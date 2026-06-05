「ジメジメな季節」→ 爽やかにイメチェン！【40・50代】が似合う「大人のエアリーボブ」

今季のヘアスタイルのトレンドは、動きのあるシルエット。シャープなレイヤーもいいけれど、柔らかい雰囲気に見せたいならエアリーなスタイルがおすすめです。ジメジメとした湿気が気になる季節のイメチェンとしても◎ 今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代に似合うエアリーなボブスタイルを集めました。軽やかな髪型で、不快な季節を乗り切りませんか？

ニュアンスウェーブの切りっぱなしボブ

切りっぱなしボブに、細やかな動きのニュアンスウェーブを合わせたスタイル。肩上のラインでほんのりとくびれを作ってから外へハネさせることで、軽やかで柔らかい表情を演出しています。まろやかなブラウンの色味と相まって、自然な抜け感を楽しめそうです。

エアリーで華やかな丸みボブ

ベースの髪をしっかりと内側へ入れてまとまり良く仕上げた、ベージュカラーの丸みボブです。表面の髪をワンカールで遊ばせることで、ボブのふんわり感が際立ち、エアリーかつ華やかな雰囲気に。短めのレングスが首元をすっきりと魅せてくれるのも、このスタイルの魅力と言えそうです。

奥行きが映える、前下がりのミニボブ

毛先にプツッとした直線を残しつつ、内側へしっかりワンカールさせた、まとまりの良い前下がりのミニボブです。サイドの髪を後ろへ向かって流すことで、全体の重さを削ぎ落とし、軽やかな表情を引き出しています。トップは毛束をつまむように根本を立ち上げることで美しい奥行きを演出。洗練されたシルエットが、さりげなく大人の抜け感を引き立てます。

ハイトーンのレイヤーボブ

ベースの髪を内側へワンカールさせ、毛束を重ねるようにふんわりと丸みを持たせたレイヤーボブです。まろやかなブラウンをベースにしつつ、ハイライトを乗せて全体を明るくトーンアップしています。美しい髪色とシルエットの相乗効果により、ジメジメした季節でも、軽やかかつ爽やかな雰囲気を演出できそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shimanaka_futur様、@takatsu_kazunori様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。