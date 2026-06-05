フローラノーティス ジルスチュアート「クリアネロリ」限定コレクションで涼やかな夏時間を

夏の暑さが本格化する季節に向けて、フローラノーティス ジルスチュアートから限定コレクション「クリアネロリ」が登場します。地中海の爽やかな風をイメージした香りと、ひんやり心地よい使用感を楽しめるアイテムがラインナップ。香り・ヘアケア・UVケアまでトータルで楽しめる限定コレクションは、毎日の暮らしに上質な涼やかさを届けてくれます♡

地中海を思わせるクリアネロリの香り

「クリアネロリ」は、摘みたてのみずみずしいビターオレンジの花をイメージしたシトラスフローラルの香りです。

トップノートにはベルガモット、オレンジ、ラバンジンを配し、爽やかな第一印象を演出。続いてネロリやオレンジフラワー、ティーが優雅に広がり、ラストはセダーやムスクが穏やかに包み込みます。

フレッシュな甘さとほのかなビターさが絶妙に調和し、暑い季節にも軽やかに纏える上品な香りに仕上がっています。

&be初の泡洗顔が登場！毛穴ケアも叶う新作スキンケア＆眉アイテムに注目♡

限定コレクション全ラインナップをチェック

フローラノーティス ジルスチュアート クリアネロリ オードパルファン



価格：4,290円（税込）

地中海の海辺で過ごす穏やかな午後をイメージしたオードパルファン。持ち運びしやすいサイズで、外出先でも気軽に香りを楽しめます。

容量：20mL

フローラノーティス ジルスチュアート クリアネロリ スクラブヘッドクレンズ クール



価格：4,400円（税込）

頭皮ケア、シャンプー、トリートメント、ヘッドスパ、カラーケアの5役を兼ね備えた多機能アイテム。ひんやり感とネロリの香りが心地よく、ふんわりツヤのある髪へ導きます。

容量：290g

フローラノーティス ジルスチュアート クリアネロリ コンフォートUVミスト クール



価格：3,300円（税込）

美容液成分75％※配合のUVミスト。手軽に塗り直しができ、夏の紫外線対策と保湿ケアを同時に叶えます。

容量：80mL

SPF50＋／PA＋＋＋＋／UV耐水性★★

顔・からだ・髪用

※粉体及び紫外線吸収剤を除くエマルジョン成分。

限定キットや特典も見逃せない

クリアネロリ クールキット



価格：7,700円（税込）

内容：クリアネロリ スクラブヘッドクレンズ クール 290g／クリアネロリ コンフォートUVミスト クール 80mL／ギフトラッピング／ハンディバッグ

サマーフレグランスキット



価格：8,580円（税込）

内容：クリアネロリ オードパルファン 20mL／ブルーハイドレンジア オードパルファン 20mL／ギフトラッピング／ハンディバッグ

さらに、対象商品を6,600円（税込）以上購入すると、ケース付きオリジナルヘアコームをプレゼント。限定ショップバッグやターコイズカラーのリボンを使用した特別なギフトラッピングも用意されています。

クリアネロリで涼やかな夏を楽しんで

フローラノーティス ジルスチュアートの「クリアネロリ」限定コレクションは、香り・ヘアケア・UVケアを通して、夏の日常に上質な癒しと涼やかさを届けてくれる特別なシリーズです。

2026年6月26日（金）には伊勢丹新宿店ポップアップショップで先行発売、全国発売は2026年7月3日（金）から。

心地よいネロリの香りに包まれながら、この夏だけの特別なビューティータイムを楽しんでみてはいかがでしょうか♪