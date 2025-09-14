ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÈïÃÆ¤â¡ÖÀäÂÐ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ä¤í¤È¡×¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÇÄ¹»þ´ÖÃæÃÇ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥¥É¥¤·¤¿¡×
Ì¾¸Å²°¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç²¬»³¤ÈÂÐÀï¤·1-0¤Ç¾¡Íø
¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï9·î13Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè29Àá¤Ç¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤ÈÂÐÀï¤·1-0¤Ç¾¡Íø¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï7»î¹ç¤Ö¤ê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤ÏÆ±ÅÀÃÆ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¤«¤Ë»×¤¨¤¿¤¬¡¢VAR¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤òÌ¾¸Å²°GKÉðÅÄÍÎÊ¿¤Ï¡ÖÀäÂÐ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ä¤í¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡²¼°Ì¤ËÄÀ¤àÌ¾¸Å²°¤Ïº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë6ÀïÌ¤¾¡Íø¤Î¾õÂÖ¤Ç²¬»³¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£»î¹ç¤Ï²¬»³¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢²¿ÅÙ¤â¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¤Ê¤ó¤È¤«0-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾¤Î½øÈ×¤ÏÌ¾¸Å²°¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢Æ±16Ê¬¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éMF°ð³À¾Í¤¬Æ¬¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏDFº´Æ£àöÂç¤¬Î®¤·¹þ¤ßÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï²¬»³¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤«¤éºÇ¸å¤ÏDFÅÄ¾åÂçÃÏ¤ËÎ®¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ç²¬»³MFÌøµ®Çî¤¬Ì¾¸Å²°DFÆ£°æÍÛÌé¤ò²¡¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¡ÊOFR¡Ë¤Î·ë²Ì¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·Ì¾¸Å²°¤¬¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬94Ê¬59ÉÃ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤ê¼ç¿³¤¬OFR¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬98Ê¬20ÉÃ¡¢¤½¤·¤Æ¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬99Ê¬17ÉÃ¤È¾¯¤·¥×¥ì¡¼¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£ÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Àï½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿GKÉðÅÄÍÎÊ¿¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥É¥¥É¥¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Á¥§¥Ã¥¯Ãæ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¸å¤í¤«¤é¸«¤Æ¤¿¤é´°Á´¤Ë²¡¤·¤Æ¤¿¡£¤¢¤¤¤Ä¡ÊÆ£°æ¡Ë¤Ï¤¢¤ìÀäÂÐ¿¨¤ì¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£ÍÛÌé¤â²¶¤âÀäÂÐ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¸å¤í¤«¤é²¡¤µ¤ì¤¿Æ£°æ¼«¿È¤â¡Ö¤¢¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë»þ¤Ë´°Á´¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ë»þ¤Ï¡£¤¤¤ä¡¢¤Ç¤âÀäÂÐ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£ÉáÄÌ¤Ë¼ê¤Ç²¡¤µ¤ì¤¿´¶³Ð¤¬¤¹¤´¤¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤ì¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¤Ï¤³¤Î¾¡Íø¤¬¥ê¡¼¥°Àï7»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¡£º£Àá¤Ç¤ÏÂ¾¤Î»ÄÎ±Áè¤¤¥Á¡¼¥à¤¬¸®ÊÂ¤ß¾¡¤ÁÅÀ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÃÄê¤Ê¤¬¤é14°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¹ß³Ê·÷¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ7º¹¤ò¤Ä¤±¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤È»ÄÎ±Áè¤¤¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤Î»î¹ç¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¤³¤ÎÏ¢Àï¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ì¤Ð°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤Î½ç°Ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®À¾Í¥²ð / Yusuke Konishi¡Ë