話題となったのは、天使のように愛らしい子猫の驚きのビフォーアフター。とっても小さかった子猫は、大きく立派に成長しました！

こちらの投稿は記事執筆時点で14万回再生を突破し、「ほんと、大っきくなりましたねぇ～！」「ちっちゃい時も、おっきくなっても最高に可愛い」「あらまぁ貫禄付いたね！」といったコメントが寄せられています。

【動画：こんなに小さかった子猫が…】

天使のような子猫

YouTubeチャンネル『猫のあお & ハク・シネマ』に登場したのは、ゴロゴロとご機嫌な様子で喉を鳴らしている子猫の「ハク」くん。ママさんが名前を呼ぶと、可愛すぎるサイレントにゃーを見せてくれました。

ママさんが赤ちゃんのように抱いて撫でてあげると、ハクくんは目を閉じて気持ち良さそうなお顔に。話しかける声には「はんっ」や「ひゃー！」とお返事してくれていたそう。ママさんの両手に収まってしまいそうな姿に、ハクくんがいかに小さいのかがよく分かります。

小さかった子猫時代

ママさんがハクくんの成長を記録している時には、隣でじっと見ているハクくんの姿が。自分の記録を見ている…と思いきや、ペンを持つ手にタッチしたりと、大好きなママさんの行動全てが気になって仕方がなかったようです。

前足や口を汚してしまった時には、「いや～！」とジタバタと抵抗するハクくんを片手で優しく持ち上げて、拭いてあげていたというママさん。暴れられても軽々と押さえられるぐらい小さなハクくんでしたが…。

大きくなりました！

腕で抱えなければならないほど、大きく立派に成長したハクくんがどーんと登場！比べてみると、かなりの成長ぶりに驚いてしまいます。あんなにイヤイヤだった足拭きも、今では「好きにして」と、とってもお利口さんに拭かせてくれるのだとか。

お腹を見せて、ママさんの腕にちょこんと前足を添えていたというハクくん。すっかりイケメンくんになったお顔と愛らしい姿のギャップがたまりません！大きく成長しても可愛さは変わらず、魅力たっぷりなハクくんなのでした。

投稿には「ひゃ～んもどーんもかわいい!!!!」「ああ、びっくりした～っ！！天使かと思ったっっ！」「ちっちゃいのも可愛いが面積増えたのもまた愛おしい」「何度見ても飽きないです」「大きくなっても抱っこされて甘えん坊だねぇ♡癒されます」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『猫のあお & ハク・シネマ』では、ハクくんと先輩猫あおくんの日常の様子が投稿されています。子猫の時からのハクくんの成長過程や、大きくなりすぎた(?)現在の姿も観ることができますよ。

