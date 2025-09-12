¡Ú¿À³Úºä¥°¥ë¥á¡Û¸µ¥«¥ìー²°¤Î¥é¥¤¥¿ー¤¬Âç»¿¼¡ª¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤ëÅ¹¡Ø»Á»ö¡ÊsanZi¡Ë¡Ù¤Ø
¡üÅìµþ¡¦¿À³Úºä¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹¾¸Í¾ð½ï¤ò¿§Ç»¤¯»Ä¤¹³¹¤Î·Ê¿§¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Ãæ¿È¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¡£ÂçÀµ»þÂå¤ÎÆ¦Éå²°¤ò¥ê¥Î¥Ù¤·¤¿¡Ø»Á»ö¡ÊsanZi¡Ë¡Ù¤Ç¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ìー¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿À³Úºä±Ø¤¹¤°¤ÎÏ©ÃÏÎ¢¤ËÐÊ¤à¾®¿è¤Ê±£¤ì²È¡Ø»Á»ö¡ÊsanZi¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¸½Ìò°å»Õ¤È¸µIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤é¤¬Å¹ÊÞ±¿±Ä¤ò»Ï¤á¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ð¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅ¹¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ìー¤Î¿©¤ÙÊâ¤Ãæ¤Ë¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤Æ¼æ¤«¤ì¤Æ¤Õ¤é¤ê¤ÈÆþÅ¹¤·¤¿É®¼Ô¡£
¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ìー¤È¥ëー¥íーÈÓ¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î±öÇß¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¥Ï¥Þ¤ê¡¢º£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æþ¸ý¤Ç¥¿¥Ã¥×¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¤Ç¤¹
¹â¤¤Å·°æ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¡£³«Å¹¸å¤¹¤°¤ËÀÊ¤¬Ëä¤Þ¤ëÀ¹¶·¤Ã¤×¤ê
¡¡¥Óー¥ë¤ò¾¯ÎÌ¤º¤Ä°û¤ß¤¿¤¤¤Ê¤éÌë¤è¤ê¤âÃë±Ä¶È¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¡£1ÇÕ150mL¤ò500±ß¤ÇÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¡Ö¤Á¤ç¤¤°û¤ß¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡×¤Ç¥µ¥¯¥Ã¤ÈÊ£¿ô¼ï¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥ëー¥íーÈÓ¤ÈÌµ¿å¥Á¥¥ó¥«¥ìー¤Î¡Ö2¼ï¤¢¤¤¤¬¤±¥×¥ìー¥È¡×¡Ê1300±ß¡Ë¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ìー2¼ï¤¢¤¤¤¬¤±¡×¡Ê1300±ß¡Ë¡Ü¡Ö¤Á¤ç¤¤°û¤ß¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡×¡Ê500±ß¡Ë
¡¡¤Þ¤º¤ÏÀÅ²¬¾úÂ¤¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡ÖLemon Grass Lager¡×¤ò¥°¥Ó¥ê¡£¥ì¥â¥ó¥°¥é¥¹¤ÎÁÖ²÷¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥°ー¥¹¤È¥é¥¬ー¤ÎÃæ´ÖÅª¤Ê°û¤ß¤ä¤¹¤µ¡£
¡¡¼¡¤ËÅì½½¾òLet's Beer Works¡ÖHazy IPA Perch #2¡×¡£·Ú¤á¤Î¥Ó¥¿ー´¶¤Ç¡¢²¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤È¤â¤ËË¬¤ì¤ëÇò¥Ö¥É¥¦¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥í¥Þ¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¡£¤É¤Á¤é¤â¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¸ýÃæ¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
º¸¡§Perch #2¡¿±¦¡§Lemon Grass Lager
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿©¸å¤Î¡Ö¥Ó¥¢¥¢¥Õ¥©¥¬ー¥É¡×¡Ê600±ß¡Ë¤ÏÉ¬¿©¤Ç¤¹¡ª ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Óー¥ë¤ò¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤ËÃí¤°Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î°ìÇÕ¡£¤ª´«¤á¤Ï¥Àー¥¯¥¨ー¥ë·Ï¡£¥³ー¥Òー¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ó¥¿ー´¶¤Ï¡º¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Í£°ìÌµÆó¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ó¥¢¥¢¥Õ¥©¥¬ー¥É¡×600±ß¡£º£²ó¤Ï¥¢¥ó¥Ðー¥¨ー¥ë[¿©³Úweb]
¡Ö¤Á¤ç¤¤°û¤ß¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡×¤Ï¿©»ö¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¥ªー¥Àー²ÄÇ½¡£¥¬¥Ã¥Ä¥ê°û¤ß¤¿¤¤Êý¤ÏÌë¥á¥Ë¥åー¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤ò¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ÎÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤ÏS¡§250mL¡Ê1100±ß¡Ë¡¢M¡§350mL¡Ê1500±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Å¹¼ç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ÎÁªÄê¤Ï¼«¿È¤Î¹¥¤ß¤Èµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£³Æ¥Óー¥ë¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤·¤À¤¤¿ï»þÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
µ¨ÀáÅª¤ËIPA¤ä¥°ー¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿°û¤ß¸ý¤Î·Ú¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬Â¿¤á¤Ç¤·¤¿
¡¡¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹ÎÁÍý¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Èµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤ë½µËö¤ÎÃë²¼¤¬¤ê¡£Å¹¤ò½Ð¤ëº¢¤Ë¤Ï¡Ö¼¡¤ÏÌë¤Ë¤âË¬¤ì¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÍ¾±¤¤¬»Ä¤ëÌ¾Å¹¡Ø»Á»ö¡Ù¡£ºÇ¹â¤Î¡È»¿¼¡É¤òÂ£¤ê¤¿¤¤°ì¸®¤Ç¤¹¡£
¡Ê»£±Æ¡¦Ê¸¡ý¥¯¥ï¥Ï¥é¤¹¤¨¤¾¤¦¡Ë
¡üSHOP INFO
»Á»ö¡ÊsanZi¡Ë ～¥¯¥é¥Õ¥È¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹～
½»¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿À³Úºä6-26 YM¥Ó¥ë 101
±Ä¡§18:00～23:00¡¢ÅÚÆü¤Î¤ßÃë±Ä¶È¤¢¤ê12:00～14:30¡ÊL.O.14:00¡Ë
µÙ¡§²ÐÍË
¡üÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥¯¥ï¥Ï¥é¤¹¤¨¤¾¤¦
Éû¶È¤Ç´Ö¼Ú¤ê¥«¥ìーÅ¹¤ò6Ç¯±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÉáÄÌ¤Î²ñ¼Ò°÷¡Ê¶ÐÌ³Àè¤«¤é¾µÂúºÑ¤ß¡Ë¡£½µËö¤Ï¿·Âçµ×ÊÝ¡Ö¥¤¥¹¥é¥à²£Ãú¡×¤Î×Ñ×ËÎ¨¤¬¹â¤¤¡£ºÇ¶á¤ÏÇß´³¤·ºî¤ê¤È´³¤·°òºî¤ê¤¬¼ñÌ£¡£¥Õー¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È2µé¡£https://x.com/currygenom