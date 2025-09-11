阿部サダヲが主演を務め、松たか子が共演する木曜ドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）が9月11日に最終回を迎える。オンエアを前にして、9月11日にテレビ朝日本社にてマスコミ向けの囲み取材が開かれ、阿部と松、そして脚本を手がけた大石静が登壇した。

参考：阿部サダヲ×松たか子、『しあわせな結婚』クランクアップ 「ずっとありがたかったです」

最終話の完成した映像をすでに観たという3人。感想を聞かれると、大石が「今、直前にネタバレしないように厳しく言われてきたんですけど……」と開口一番にマスコミの笑いを誘う。その上で改めて大石は「もう終わっちゃって、寂しいなと思いました。連続ドラマは出会いがあって別れがある寂しさが素敵なところでもありますが、っていう感じで観ました。中身は言えないので」とコメント。阿部もネタバレはできないということで、「ああ、こうやって終わるんだ、なるほどって思いました」と簡素に一言。

高校の美術教師でミステリアスな鈴木ネルラを演じた松は「8話までにいろんなことが起きて乗り越えられていたのか分からないですけど、それを経てのこれが最終回なんだなぁとちょっとしみじみ。ネルラに関しては、どうしても話す順番というか、秘密ごとを小出しにしないといけないんだなと。まだある、まだあるって、どこまで扉が閉まっているのか。ドキドキしながら楽しみにしていただきたいなぁ、と思いました」と言葉を選びながら最終回の見どころを話した。

『しあわせな結婚』が脚本家人生でどのような作品になったのか聞かれた大石は、「本当にこんな名優なかなか揃わないですから、阿部さん、松さんコンビとお仕事できたことは、忘れられない出来事でしたね」と2人を称賛。会見にはテレビ朝日のカメラが入っているということで、阿部が「今の夕方のニュースに流れるんですか？ 嬉しいですね」と笑みを見せる。

弁護士であり、タレントの一面も持つネルラの夫・原田幸太郎を演じた阿部は、「いろんな現場に行ったのでたくさんの俳優さんと共演することができて面白かったです。またこういう人たちと長くやりたいなと感じました。面白い人いっぱいいますもんね。スピンオフとかも全部大石さんが書いてるんですけど、面白いですね」と動画配信サービス「TELASA」で独占配信されているスピンオフドラマに触れると、大石は「スピンオフ頑張った！（笑）」と嬉しそうに述べ、それに阿部が「いや、本編……（笑）」とリアクションを見せていた。

視聴者や周りからの反応については、大石が「会って私に何か言ってくれる人っていうのは、おおむね酷いことは言わないですよね。『面白く観てます』って言ってくれます。でも、賛否両論だなっていう感じもします。否定的な意見も耳には入ってきます。この仕事をやってるときは、放送が始まってもまだ脚本を書いてましたから。だからといって信じた道を行くというか、うちのチームでこういうふうにやるということが揺らぐことはないです。どんな感想が聞こえてきても。なので、『あ、そうなんだ』と思うだけですね」と正直に答えた。

グループ魂で破壊（ボーカル）として活動もしている阿部は、9月10日に1年ぶりのワンマンライブを開催。新曲「来世は叶姉妹」をリリースしたばかりだ。阿部は「昨日たまたま叶美香さんにお会いすることがあって、恭子さんはあまり日本のドラマにハマらないらしいんですけど、これはハマってるらしいです。それはちょっと嬉しかったです」と思わぬところからの反響を明かす。

松は「先日、うちのマンションであまり普段お会いしない方とエレベーターが一緒になりまして、その方がロビーについた降り際に『ドラマ観てます』とそっと話しかけて、さっと去って行ってくれて、それが一番嬉しかったです。このために頑張っているなと思えたことがありました」と晴々とした表情で答えていた。

フォトセッションでは、劇中に登場するワイドショー『ニュースホープ』の決めポーズを求められる一幕も。大石が「このポーズは阿部さんが考えたの？」と聞くと、それに阿部が「いなくなったADが……」と冗談混じりに明かし、松が爆笑。そのままムービーからもポーズをリクエストされ続け、冷静になった松がネルラとして「私、関係ないんだけど……」とつぶやくと、阿部も「俺も降板してるから」と劇中での幸太郎の立場を再確認し、笑いが起こっていた。

（文＝渡辺彰浩）