ポワロが命を狙われる！『名探偵ポワロ』シーズン11、9月15日（月・祝）放送開始

人気の英国ミステリー『名探偵ポワロ』シーズン11（日本語字幕版）が、BS11にて9月15日（月・祝）放送スタート。

『SHERLOCK／シャーロック』『ダウントン・アビー』スターも出演

主人公は、ベルギーの元警察官という経歴を持つ私立探偵エルキュール・ポワロ。彼が自慢の“灰色の脳細胞”をフル回転させ、難事件の数々を解き明かしていく。

シーズン11では、「マギンティ夫人は死んだ」「鳩のなかの猫」「第三の女」「死との約束」という4つの長編を放送。前シーズンで初登場したシリーズ終盤の重要キャラクターたち、ポワロの友人であるミステリー作家のアリアドニ・オリヴァ夫人（『警部ベルジュラック〜豪邸に潜む闇〜』のゾーイ・ワナメイカー）と、ポワロの執事ジョージ（『ウェイキング・ザ・デッド 迷宮事件特捜班』のデヴィッド・イェランド）が引き続き姿を見せる。

シーズン11にゲストとして出演するのは、『ドクター・マーティン』のジョー・アブソロム、『ダウントン・アビー』のラケル・キャシディ、『キャシアン・アンドー』のリチャード・ディレイン、『ブリジャートン家』のルース・ジェメル、『ハイジャック』のリチャード・ホープ、『CELL 8 〜ある脱獄囚の真実〜』のリチャード・リンターン、『アガサ・クリスティー ミス・マープル』のメアリー・ストックリー、『砂の惑星』のシアン・フィリップス、『ダ・ヴィンチと禁断の謎』のポール・リス、『刑事ヴァランダー 白夜の戦慄』のサラ・スマート、『サイロ』のハリエット・ウォルター、『SHERLOCK／シャーロック』のアマンダ・アビントン、『ザ・ネバーズ』のエリザベス・バーリントン、『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』のアダム・クローズデル、『刑事モース 〜オックスフォード事件簿〜』のアントン・レッサー、『宇宙戦争』のナターシャ・リトル、『MI-5 英国機密諜報部』のミランダ・レーゾン、『スタン・リーのラッキーマン』のアマラ・カラン、『ハリー・ポッター』シリーズのケイティ・ルング、『ジェイン・オースティンに恋して』のジェミマ・ルーパー、『ダンジョン＆ドラゴン2』のクレメンシー・バートン＝ヒル、『ボルジア家 愛と欲望の教皇一族』のマティルダ・スターリッジ、『モーリス』のジェームズ・ウィルビー、『スリーピー・ホロウ』のトム・マイソン、『ザ・ウィンザーズ』のヘイドン・グウィン、『クリミナル・マインド FBI行動分析課』のティム・カリー、『女医フォスター』のシェリル・キャンベル、『フロンティア』のゾーイ・ボイル、『埋もれる殺意』のエマ・カニフェ、『ダ・ヴィンチと禁断の謎』のトム・ライリー、『SHERLOCK／シャーロック』のマーク・ゲイティス、『アブセンシア 〜FBIの疑心〜』のポール・フリーマン、『SUITS／スーツ』のクリスティーナ・コール、『トランスプラント 戦場から来た救命医』のジョン・ハナー、『ダウントン・アビー』のエリザベス・マクガヴァン、『ウォリアー』のクリスチャン・マッケイなど。

シーズン11第1話「マギンティ夫人は死んだ（前編）」あらすじ

様々な家の掃除婦として働くアビゲイル・マギンティ夫人が、頭部に外傷のある状態で自宅の居間で発見された。夫人宅に間借りをしていたジェームズ・G・ベントリーは失業直後で、夫人の金の所在を知っていたことから殺人罪の容疑をかけられる。殺す動機も機会もあったことで陪審員の評決は有罪となるが、ベントリーが犯人とは思えないスペンス警視はポワロに事件の再調査を依頼。殺害現場の地であるブロードヒニーに赴いたポワロは、夫人の遺品から切り抜かれた日曜新聞を発見。過去に罪を犯した女性のゴシップ記事に載っていた写真を知っていたことで夫人は殺されたと考え、住人に話を聞いて周る。村全体が何かに怯えて隠し事をしていると感じる中、ポワロは駅で何者かに殺されそうになり…。

ヨーロッパミステリー『名探偵ポワロ』シーズン11（全8話）放送情報

BS11にて9月15日（月・祝）より毎週月曜日〜木曜日 19：00〜19：55 ※編集版

