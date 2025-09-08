この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気グルメYouTuberの山崎NANAさんが、自身のYouTubeチャンネルで「【駅そば】朝から立ち食い蕎麦大盛りを食べて午後も頑張る爆食女の満腹モーニング【横浜立ち食いそば】」と題した動画を公開。横浜駅前の立ち食いそば店「鈴市」にて、朝からイカ天そばを堪能し、その満足度の高さを熱く語った。

冒頭で「焼き鳥にハマってから、焼き鳥生活満喫中の女」と語る山崎さんだが、この日は「人生初めての立ち食いそばは、木そば鈴市のイカ天そば。君に決めた」と宣言。イカ天そばを注文すると、「めちゃめちゃ美味しそうなんだけど。立ち食いで、早速いただきます」と言いながら、朝の一杯を楽しんだ。

肝心のそばについては、「ただ、ひたすらにシンプルなおそばが、寝起きの体に優しくしみます。朝そば最高」と感激。「カツオの効いた濃いめのお酢が絡んで、幸せです」とダシの旨味を絶賛し、同店のコスパにも触れて「これで500円ちょっとだった。めっちゃボリュームあるんだけど、たっぷり入ってる。かけそばだけだったら、300円ちょっとだったよ。めちゃくちゃ安い」と驚きを隠さなかった。

注目のイカ天は「めちゃめちゃでかいイカ。やばくない？しかも、超柔らかい」と大絶賛。「優しいおそばの海に、突如として現れた、美味しいイタンジ」とユーモラスに表現し、「おつゆがしみた、じわっと食感。たまりません」と堪能した様子を伝えた。

そして「味変の七味で、優しいおそばに刺激をプラスして、メリハリのある味わいになります」と最後まで飽きさせない工夫を楽しみ、「安い、早い、うまいがそろった、コスパ最高のおそばです」と総括。

締めには、「美味しいからって、ガッツキすぎには注意です。うん。美味しかった。飲み干しちゃった。めっちゃ美味しかった。ちょっと、暑すぎる。ボリューム満点で、めっちゃお腹いっぱいになった。500円ちょっとで、このボリューム、この美味しさ、最高ですね」と大満足のコメントで動画を締めくくった。

なお、食後にはお寿司やチーズ、マシュマロなども楽しみ「お魚摂取してるから本日のカロリーゼロ」と独自理論で全力グルメモーニングを満喫する姿を見せていた。

