画像はヤンマガWeb「１日外出録ハンチョウ」のページ（https://yanmaga.jp/comics/１日外出録ハンチョウ）より

【第167話】 9月8日 公開

講談社は9月8日、福本伸行氏、萩原天晴氏、上原求氏、新井和也氏らによるマンガ「1日外出録ハンチョウ」第167話「宇船」をヤンマガWebにて公開した。

本作は、「賭博破戒録カイジ」に登場するE班・班長の大槻が1日外出を楽しみつくす姿を描いたスピンオフ作品。なお、9月8日現在、ヤンマガWebでは第164話「三度」や特別編「1日監視録クロフク」など一部エピソードが無料公開中となる。

□第167話のページ

地の獄・・！ 底の底・・！ 帝愛地下労働施設・・！ 劣悪な環境である地下にいながら「１日外出券」を使い、地上で贅の限りを尽くす男がいた・・！ その名は大槻・・！ E班･班長にして、1日を楽しみ尽くす匠・・！ 飲んで食って大満喫・・！ のたり楽しむ大槻を描く、飯テロ･スピンオフ・・！