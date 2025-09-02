紗栄子「速攻でツヤ」付け心地の軽さと保湿力を評価！注目のフェイスクリーム
紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『【Qoo10メガ割】ブランドの中の人におすすめ聞いてみた！【6選】』の動画を投稿。スキンケアについて話してくれました！ブランドの提供動画ではあるものの、紗栄子さんなりの使用感なども紹介してくれました！
【関連記事】紗栄子「無いと生きていけない」顔のみならず全身に使う保湿マスク
■フェイスクリーム
動画内に登場したのはこちら！
VT COSMETICS/PDRN+ カプセルクリーム 100 2,860円（公式サイトより）
Instagram에서 이 게시물 보기
カプセルクリームとジェルクリームが一つになった、珍しいスキンケアアイテム！
紗栄子さんはこちらの使用感について「結構軽いのよ」「伸びもいいし、ベタつきがなくって」と付け心地を評価。
続けて「夏の暑い日の夜とか、これくらいライトなクリームが本当にありがたくって」と暑い季節にも使いやすいアイテムだとコメント。
実際に塗ってみた紗栄子さんは「速攻でツヤが出るっていう」「しっとり」「美容液塗ったみたいな感じ」とこちらひとつでしっかりとした保湿感があると語っていました。
そして「これおすすめです、私も」とお気に入りの様子を覗かせていました！
■動画もチェック
動画内では、その他のおすすめアイテムも紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。