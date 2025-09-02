「中華まん」や「肉まん」がお得に！今週のコンビニ3社はクーポンや値引きがどっさり。《9月2日時点》
ファミリーマート、ローソン、セブン-イレブンでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。
今回は2025年9月2日時点で発表されているお得情報をまとめました。
まとめ買いでお得に
ファミマのキャンペーン【サンドイッチと飲料まとめ買いで100円引き】
9月2日から15日までの期間、コカ・コーラ「ジョージア（カフェラテ／ブラック）」（各500ml）と、サンドイッチなどのチルド商品を各1個購入すると、合計価格から100円引きになります。
なお、サンドイッチのほかに、ロールパン・バーガー・トルティーヤ・ピザサンドも対象（常温のパンや冷凍食品は対象外）です。
ローソンのキャンペーン【ポテトチップスまとめ買いで最大60円引き】
9月2日から15日までの期間、対象のカルビー「ポテトチップス」を2個一緒に購入すると30円引き、3個一緒に購入すると60円引きになります。
対象商品は以下の通り。
●カルビー「ポテトチップス うすしお味」（70g）
●カルビー「ポテトチップス コンソメWパンチ」（61g）
●カルビー「ポテトチップス のりしお」（70g）
●カルビー「ポテトチップス しあわせ濃厚バタ〜」（63g）
9月2日から15日までの期間、対象の日清食品「どん兵衛 特盛」を2個一緒に購入すると100円引きになります。
対象商品は以下の通り。
●日清食品「どん兵衛 特盛きつねうどん」
●日清食品「どん兵衛 特盛天ぷらそば」
●日清食品「どん兵衛 特盛鬼かき揚げうどん」
9月2日から29日までの期間、対象の900ml〜1Lの飲料を購入すると、次回対象の900ml〜1Lの飲料に使える50円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●コカ・コーラ「アクエリアス」（950ml）
●コカ・コーラ「綾鷹」（950ml）
●伊藤園「お〜いお茶 濃い茶」（1L）
●伊藤園「リラックスジャスミンティー」（1L）
●伊藤園「ヘルシールイボスティー」（1L）
●伊藤園「健康ミネラルむぎ茶」（1L）
●UCC「職人の珈琲 無糖」（900ml）
クーポン利用期間は9月2日から10月6日まで。【どらもっち（あんこ＆ホイップ）100円引き】
9月2日から15日までの期間、対象商品を購入すると「どらもっち（あんこ＆ホイップ）」の100円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
《アンドバイロムアンド》
●メロウアイパレット（PK01ローズフォグ／BR01ソフトブラウン／BR02アップルシナモン）
●メロウドローアイブロウ（GR01トープ／BR01チョコ）
●メロウドローアイライナー（BK01リアルブラック／BR01クリーミーブラウン）
●メロウマットクッション（BE01ピュア／BE02ナチュラル）
●グラッシーアイグリッター（PK01チェリーブロッサム／OR01オレンジブロッサム）
●グラッシーボムティント（BE01ヌーディヌード／BR01デザートブリック／BR02ローズビーン／BR03ココアブラウン／PK01ピンクデアー）
●グラッシードロップネイル（BE01キャラメル／RD01ラズベリー／VI01ミルクベリー／GN01アボカド）
●グラッシーバーム（BE01ナッツベージュ／PK01ベアローズ／RD01チリウェイ）
●メロウボリュームマスカラ（BK01ダークブラック／BR01アッシュブラウン）
●グラッシーミルキートーンアップ（BE01ミルキーアイボリー／PK01ミルキーピーチ）
●メロウスティックチーク（BR01ローズウッディー／VI01ミルクラベンダー）
《アンドバイロムアンドグレージュ》
●コンフォートルースパウダー（CL01クリア）
●コンフォートベルベットプレスパウダーファンデーション（NU01アイボリー／NU02ベージュ）
●メロウスキンリキッドファンデーション（BE01ピュア／BE02ナチュラル）
●シアリーカラースティック（BE01モリベージュ／RD01ベリーアン／RD02モーブデア／RB01ダスティチリ）
●メロウカバーコンシーラー（BE01ピュア／BE02ナチュラル）
●メロウタッチシングルアイシャドウ（SH01ヘイジーピンク／SH02コージーラテ／SH03スウィートチェスナット）
9月4日から6日までの期間、肉まんとピザまんがそれぞれ108円で購入できます。
セール価格は袋販売も対象です。
「伊右衛門 特茶」まとめ買いで1本無料
セブンのキャンペーン【中華まん最大56円引き】
9月1日から6日までの期間、対象の中華まんがお買い得になるセールを開催しています。
対象商品は以下の通り。
●ふんわり×ごろっと肉まん...168円→129円
●もちふわ×とろ〜りピザまん...170円→129円
●ふわふわ×とろっと濃厚ごまあんまん...160円→129円
●もちふわ×つぶつぶつぶあんまん...140円→129円
●もちもち×ずっしり大入り豚まん...250円→194円
●もっちり×ジューシー特製豚まん...210円→162円
9月1日から8日までの期間、セブン-イレブンアプリ会員限定で税抜400円以下のおにぎり・寿司を購入するごとに30円引きクーポンもらえます。
クーポン利用期間は9月1日から15日まで。
なお、冷凍ケース内のおにぎり・寿司は対象外です。【ドリンク50円引き】
9月1日から28日までの期間、対象のドリンクを1本購入するごとに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●い・ろ・は・す 天然水（540ml／1020ml／2L）
●い・ろ・は・す シャインマスカット（540ml）
●い・ろ・は・す ラベルレス（540ml）
●爽健美茶（600ml）
●ワンダ コクのカフェオレ（370g）
●ワンダ コクの微糖（370g）
●ジョージア カフェラテ（500ml）
●ジョージア ブラック（500ml）
●サントリー 天然水 きりっとヨグ（590ml）
クーポン利用期間は9月1日から10月5日まで。【セブンカフェ10円引き】
9月1日から30日までの期間、1日1回毎日使えるセブンカフェ10円引きクーポンを配信しています。
セブンカフェ焼き菓子、セブンカフェドーナツ、セブンカフェスムージー、セブンカフェベーカリーは対象外です。【抽選で無料クーポン当たる】
9月1日から30日までの期間、セブン-イレブンアプリ会員限定で、抽選でクーポンがあたるスクラッチくじを開催しています。
当選内容は以下の通り。
●1等：セブンプレミアム まるで完熟マンゴー1個無料クーポン
●2等：対象のスイーツに使える100円引きクーポン
●3等：税抜100円以上のお買い物に使える10円引きクーポン
クーポン利用期間は9月1日から10月7日まで。【伊右衛門 特茶1本無料】
9月1日から10月31日までの期間、セブン-イレブンアプリ会員限定で「伊右衛門 特茶」（500ml）を累計7本購入するごとに、1本無料クーポンがもらえます。
クーポン利用期間は9月1日から11月7日まで。【クーリッシュ50円引き】
9月2日から15日までの期間、ロッテ「クーリッシュ（バニラ／ベルギーチョコ）」を購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は9月2日から22日まで。【ジョージアコーヒー30円引き】
9月2日から15日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象のジョージアコーヒーを購入するごとに、次回使える30円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●ジョージア 香るブラック（260ml／400ml）
●ジョージア 香る微糖（260ml／370ml）
クーポン利用期間は9月2日から22日まで。【揚げ物まとめ買いで80円引き】
9月7日から11日までの期間、「北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ」「五目春巻」「からあげ棒」を一度に2個（組合せ自由）購入するごとに80円引きされます。
一部の店舗では、「アメリカンドッグ」「からあげ串」が対象です。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ