「中華まん」や「肉まん」がお得に！今週のコンビニ3社はクーポンや値引きがどっさり。《9月2日時点》

ファミリーマート、ローソン、セブン-イレブンでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。

今回は2025年9月2日時点で発表されているお得情報をまとめました。

まとめ買いでお得に

ファミマのキャンペーン

【サンドイッチと飲料まとめ買いで100円引き】

9月2日から15日までの期間、コカ・コーラ「ジョージア（カフェラテ／ブラック）」（各500ml）と、サンドイッチなどのチルド商品を各1個購入すると、合計価格から100円引きになります。

なお、サンドイッチのほかに、ロールパン・バーガー・トルティーヤ・ピザサンドも対象（常温のパンや冷凍食品は対象外）です。

ローソンのキャンペーン

【ポテトチップスまとめ買いで最大60円引き】

9月2日から15日までの期間、対象のカルビー「ポテトチップス」を2個一緒に購入すると30円引き、3個一緒に購入すると60円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●カルビー「ポテトチップス うすしお味」（70g）

●カルビー「ポテトチップス コンソメWパンチ」（61g）

●カルビー「ポテトチップス のりしお」（70g）

●カルビー「ポテトチップス しあわせ濃厚バタ〜」（63g）

【どん兵衛 特盛まとめ買いで100円引き】

9月2日から15日までの期間、対象の日清食品「どん兵衛 特盛」を2個一緒に購入すると100円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●日清食品「どん兵衛 特盛きつねうどん」

●日清食品「どん兵衛 特盛天ぷらそば」

●日清食品「どん兵衛 特盛鬼かき揚げうどん」

【飲料50円引き】

9月2日から29日までの期間、対象の900ml〜1Lの飲料を購入すると、次回対象の900ml〜1Lの飲料に使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●コカ・コーラ「アクエリアス」（950ml）

●コカ・コーラ「綾鷹」（950ml）

●伊藤園「お〜いお茶 濃い茶」（1L）

●伊藤園「リラックスジャスミンティー」（1L）

●伊藤園「ヘルシールイボスティー」（1L）

●伊藤園「健康ミネラルむぎ茶」（1L）

●UCC「職人の珈琲 無糖」（900ml）

クーポン利用期間は9月2日から10月6日まで。

【どらもっち（あんこ＆ホイップ）100円引き】

9月2日から15日までの期間、対象商品を購入すると「どらもっち（あんこ＆ホイップ）」の100円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

《アンドバイロムアンド》

●メロウアイパレット（PK01ローズフォグ／BR01ソフトブラウン／BR02アップルシナモン）

●メロウドローアイブロウ（GR01トープ／BR01チョコ）

●メロウドローアイライナー（BK01リアルブラック／BR01クリーミーブラウン）

●メロウマットクッション（BE01ピュア／BE02ナチュラル）

●グラッシーアイグリッター（PK01チェリーブロッサム／OR01オレンジブロッサム）

●グラッシーボムティント（BE01ヌーディヌード／BR01デザートブリック／BR02ローズビーン／BR03ココアブラウン／PK01ピンクデアー）

●グラッシードロップネイル（BE01キャラメル／RD01ラズベリー／VI01ミルクベリー／GN01アボカド）

●グラッシーバーム（BE01ナッツベージュ／PK01ベアローズ／RD01チリウェイ）

●メロウボリュームマスカラ（BK01ダークブラック／BR01アッシュブラウン）

●グラッシーミルキートーンアップ（BE01ミルキーアイボリー／PK01ミルキーピーチ）

●メロウスティックチーク（BR01ローズウッディー／VI01ミルクラベンダー）

《アンドバイロムアンドグレージュ》

●コンフォートルースパウダー（CL01クリア）

●コンフォートベルベットプレスパウダーファンデーション（NU01アイボリー／NU02ベージュ）

●メロウスキンリキッドファンデーション（BE01ピュア／BE02ナチュラル）

●シアリーカラースティック（BE01モリベージュ／RD01ベリーアン／RD02モーブデア／RB01ダスティチリ）

●メロウカバーコンシーラー（BE01ピュア／BE02ナチュラル）

●メロウタッチシングルアイシャドウ（SH01ヘイジーピンク／SH02コージーラテ／SH03スウィートチェスナット）

【肉まん・ピザまん108円】

9月4日から6日までの期間、肉まんとピザまんがそれぞれ108円で購入できます。

セール価格は袋販売も対象です。

「伊右衛門 特茶」まとめ買いで1本無料

セブンのキャンペーン

【中華まん最大56円引き】

9月1日から6日までの期間、対象の中華まんがお買い得になるセールを開催しています。

対象商品は以下の通り。

●ふんわり×ごろっと肉まん...168円→129円

●もちふわ×とろ〜りピザまん...170円→129円

●ふわふわ×とろっと濃厚ごまあんまん...160円→129円

●もちふわ×つぶつぶつぶあんまん...140円→129円

●もちもち×ずっしり大入り豚まん...250円→194円

●もっちり×ジューシー特製豚まん...210円→162円

【おにぎり・寿司30円引き】

9月1日から8日までの期間、セブン-イレブンアプリ会員限定で税抜400円以下のおにぎり・寿司を購入するごとに30円引きクーポンもらえます。

クーポン利用期間は9月1日から15日まで。

なお、冷凍ケース内のおにぎり・寿司は対象外です。

【ドリンク50円引き】

9月1日から28日までの期間、対象のドリンクを1本購入するごとに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●い・ろ・は・す 天然水（540ml／1020ml／2L）

●い・ろ・は・す シャインマスカット（540ml）

●い・ろ・は・す ラベルレス（540ml）

●爽健美茶（600ml）

●ワンダ コクのカフェオレ（370g）

●ワンダ コクの微糖（370g）

●ジョージア カフェラテ（500ml）

●ジョージア ブラック（500ml）

●サントリー 天然水 きりっとヨグ（590ml）

クーポン利用期間は9月1日から10月5日まで。

【セブンカフェ10円引き】

9月1日から30日までの期間、1日1回毎日使えるセブンカフェ10円引きクーポンを配信しています。

セブンカフェ焼き菓子、セブンカフェドーナツ、セブンカフェスムージー、セブンカフェベーカリーは対象外です。

【抽選で無料クーポン当たる】

9月1日から30日までの期間、セブン-イレブンアプリ会員限定で、抽選でクーポンがあたるスクラッチくじを開催しています。

当選内容は以下の通り。

●1等：セブンプレミアム まるで完熟マンゴー1個無料クーポン

●2等：対象のスイーツに使える100円引きクーポン

●3等：税抜100円以上のお買い物に使える10円引きクーポン

クーポン利用期間は9月1日から10月7日まで。

【伊右衛門 特茶1本無料】

9月1日から10月31日までの期間、セブン-イレブンアプリ会員限定で「伊右衛門 特茶」（500ml）を累計7本購入するごとに、1本無料クーポンがもらえます。

クーポン利用期間は9月1日から11月7日まで。

【クーリッシュ50円引き】

9月2日から15日までの期間、ロッテ「クーリッシュ（バニラ／ベルギーチョコ）」を購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は9月2日から22日まで。

【ジョージアコーヒー30円引き】

9月2日から15日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象のジョージアコーヒーを購入するごとに、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●ジョージア 香るブラック（260ml／400ml）

●ジョージア 香る微糖（260ml／370ml）

クーポン利用期間は9月2日から22日まで。

【揚げ物まとめ買いで80円引き】

9月7日から11日までの期間、「北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ」「五目春巻」「からあげ棒」を一度に2個（組合せ自由）購入するごとに80円引きされます。

一部の店舗では、「アメリカンドッグ」「からあげ串」が対象です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ