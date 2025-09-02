SixTONESが9月1日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』に出演。番組公式Xでオフショットが公開された。

【写真＆動画】森本慎太郎の恒例ポーズが見られるSixTONES『CDTV』オフショットなど

■野田洋次郎が書き下ろした新曲「Stargaze」を披露

SixTONESは『CDTVライブ！ライブ！』で野田洋次郎（RADWIMPS）が書き下ろした新曲「Stargaze」をフルサイズでパフォーマンスした。

公開されたオフショットでは『CDTV』名物のサインボードの前に6人が集結し、番組ロゴのネオン管を囲んでポーズを披露。メガネ姿の高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）はプレートをを手に、しゃがんでいる。ジェシーはサングラスをかけてイナズママークを持ち、京本大我はネオン管に手をかけている。

森本慎太郎はネオン管の“V”からニヤッとした笑顔をのぞかせ、田中樹はサングラスをかけてポケットに手を入れている。松村北斗は番組のロゴを笏のように持って直立。

「慎ちゃんいつもの位置だね笑」「ほっくんお内裏様に見える」「こーちメガネ似合う」「歌詞が泣けました」などといったファンの声が続々と到着。

またグループ公式Xでもオフショットが公開されており、ジェシーは腕組み、高地は流し目、松村が笏のように持ったロゴに口を近づけるなど、ポーズや表情が変化しているメンバーもいるのでチェックしてみよう。

■個性あふれるポーズ＆表情のオフショット

■番組出演のときと違った衣装にも注目のコメント動画