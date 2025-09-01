新千歳空港「ソフト・アイスクリーム総選挙2025」個性派フレーバー部門結果発表！
『新千歳空港』で『ソフト・アイスクリーム総選挙2025』が開催され、各部門のTOP3が決定しました。
『個性派フレーバー部門』の結果はいかに!? 投票者のレビューとともにご紹介します！個性派フレーバー部門 第3位 ブロンズ賞：小樽洋菓子舗 ルタオ「ムースフロマージュ パルフェ」880円 画像：北海道エアポート株式会社
ソフトクリームのチーズ感とストロベリーのトッピングとの相性も抜群で美味しかったです。（女性・30代）
見た目も可愛く、ボリュームもあり、味もチーズのアイスやケーキが抜群に美味しかった。（女性・30代）
【店舗情報】
小樽洋菓子舗 ルタオ 新千歳空港店
場所：新千歳空港国内線ターミナルビル 2階
電話番号：0123-46-2250
営業時間：8:00～20:00
ポテトチップスがいいアクセントになっていてめちゃくちゃ美味しかったです！（女性・40代）
食べて衝撃、いい感じの塩味と芋感が凄く美味しかった！（女性・60代）
【店舗情報】
十勝VALLEYs
場所：新千歳空港国内線ターミナルビル 2階
電話番号：0123-46-2033
営業時間：8:00～20:00
スイートポテトを食べてるかのような味わいのソフトクリームでした。あんことの相性もよく美味しかったです。（男性・30代）
あんことソフトクリームの組み合わせがたまらないです！ 北海道のソフトクリームはミルクだけじゃないと実感しました。（女性・30代）
【店舗情報】
わかさいも 新千歳空港店
場所：新千歳空港国内線ターミナルビル 2階
電話番号：0123-29-3232
営業時間：8:00～20:00（L.O. ソフトクリーム 19:30）
ケーキがドンと乗ったパフェのようなアイスや、ポテトチップスがアクセントのソフトクリーム、スイートポテトを食べているかのような味わいのソフトクリームなど、まさに“個性”が光るアイスがランクイン！ どれも北海道らしさが溢れていますね！
