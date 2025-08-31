この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が読む「S&P500」：関税、半導体、エネルギーで何が起きているのか？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「トランプ関税再開後にS&P500が上昇！？今後の株式市場はこうなります！」と題した動画で、投資アドバイザーの鳥海翔氏が米国株市場の現状と今後の見通しについて深く解説した。新たなトランプ政権による関税強化政策にもかかわらず、米株価指数S&P500がなぜ下落せず上昇を続けているかを、鳥海氏が多角的に読み解いていく。



鳥海氏はまず、2025年4月のトランプ大統領による関税再開、そして一時停止から本格的な再導入に至る一連の流れをわかりやすく整理。そのうえで「関税は確かにマイナスだが、それ以上にアメリカ経済の強さが勝っている」と指摘する。企業の利益、堅調な消費、AIの進展、金利や物価の安定といった複数のプラス要因が、株価上昇の土台になっていると解説。



鳥海氏によれば、いまアメリカ企業は利益が出ていて、消費も堅調。景気はむしろ良い状態だという。さらにAIの実装が期待から実益フェーズに移りつつあり、金利や物価も落ち着きつつあることが株高の追い風になっているという見解が続く。



関税で物価が上がるはずなのに消費が落ちない理由については、輸出側が値下げで関税分を吸収し、「アメリカ国民ではなく外国企業が実質負担している構図」になっている点を解き明かす。



関税政策の帰結として、「アメリカは傷つかず、外国企業の利益が削られつつ米の税収が潤う形ができている」と鳥海氏。今後の強みとしては「エネルギーコストの低下」「海外企業のアメリカ進出」「雇用拡大と国内再投資」の3点を挙げ、S&P500の地合いはやはり強いと結論づける。



一方で、足元の米国株には割高感があるのも事実。S&P500の強さの背景、半導体関税の「免除条件」に秘められた誘致の仕掛け、そして長期強気・短期注意の見方--と、見どころ満載の内容になっている。米株の先行きを考える人、関税とマーケットの関係を腹落ちさせたい人には見る価値が高い動画だ。