スターバックス ティー＆カフェ限定！白桃×ほうじ茶の秋ドリンク登場

まだ夏の暑さが残る9月、秋を感じさせる新作ドリンクがスターバックス「ティー＆カフェ」から登場します。香ばしいほうじ茶と、果実感たっぷりの白桃を組み合わせたフラペチーノやラテは、ふんわりムースを重ねた贅沢な仕上がり。全国21店舗限定で味わえる特別なティービバレッジは、見た目も華やかで心まで満たしてくれます。季節の移ろいを感じながら、ひと口ごとに広がる豊かな香りと上品な甘さを楽しんでみませんか。

白桃とほうじ茶で楽しむ贅沢な3種の新作

新商品は「白桃とほうじ茶のムース ティー フラペチーノ®」Tall 776円（持ち帰り）／790円（店内）が登場。

白桃果肉のジューシーさとほうじ茶の香ばしさ、さらに桃風味ムースの3層が絶妙に絡み合い、飲むたびに新しい発見が♡

また「ほうじ茶と桃のムース ティー ラテ」Tall 707円（持ち帰り）／720円（店内）は、ホットで楽しめる一杯。

ムースのやわらかさとほうじ茶のコクがじんわり広がります。

さらに「加賀 棒 ほうじ茶と白桃のムース ティー」Tall 736円（持ち帰り）／750円（店内）では、金沢伝統の加賀 棒 ほうじ茶が主役。

白桃果肉と重なり合い、香ばしさとフルーティーさを一度に楽しめます。

加賀 棒 ほうじ茶で味わう特別なひととき

ティー専門店ならではのラインナップとして「加賀 棒 ほうじ茶」Tall 579円（持ち帰り）／590円（店内）も用意。新茶の茎を浅く焙じた特有の香ばしさと甘みが特徴で、シンプルながら奥深い余韻が続きます。

ふんわりムースドリンクと合わせて楽しむことで、ほうじ茶の多彩な表情を存分に味わえるのも魅力。秋の訪れを感じる一杯として、大切なティータイムを特別に彩ってくれます♪

全国21店舗限定で楽しめるティー体験

「スターバックス ティー＆カフェ」は全国21店舗で展開。今回の新作は、大阪・なんばエリアや東京・池袋、沖縄でも楽しめるようになり、エリア拡大にも注目です。

丹念に選ばれた茶葉とフルーツを使った一杯は、五感を刺激し日常に癒しを与えてくれる存在。

光あふれるカフェ空間で、白桃とほうじ茶のふんわりムース体験を堪能してみてはいかがでしょうか。

秋の訪れを感じるスターバックスのティーで心ほどけるひとときを

ほうじ茶の香ばしさと白桃の甘みを組み合わせたティービバレッジは、秋のはじまりにぴったりの味わいです。

フラペチーノ、ラテ、加賀 棒 ほうじ茶の3種の新作と、ストレートで楽しめる加賀 棒 ほうじ茶まで、どれも限定店舗だからこそ出会える特別な一杯。

まだ暑さが残る日も、ほっとひと息つきたい時も。スターバックスのティー＆カフェで、ふんわりムースとともに、心がほどけるティータイムをお楽しみください。