8月29日、かねてより交際が取り沙汰されてきた女優の趣里と、7人組ボーイズグループ「BE:FIRST」メンバーで俳優の三山凌輝が、結婚を発表した。双方のInstagramアカウントに直筆の署名とともに文章がアップされ、すでに趣里が妊娠中であるとも記されている。

「2人は以前より交際が伝えられており、“ゴールイン間近”といわれてきましたが、発表が引き伸ばされてきました。原因となったのは、4月に『週刊文春』で報じられた三山さんのスキャンダルです。趣里さんの前に交際していた人気YouTuberのRちゃんから、約1億円ともいわれる多額の金品を三山さんに貢いだものの、婚約を破棄されたと訴えられたのです。この報道を受け、三山さんは実質的な活動休止状態が続いています」（芸能記者）

三山の婚約破棄スキャンダル報道の影響は大きかった。そのため、趣里の父親の水谷豊と、母親の伊藤蘭が結婚に反対しているとも伝えられた。今回の発表には《わたしたちの両親はじめ、周囲でささえてくださっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています》と、両親からの“許し”をうかがわせる文言もあった。

そんななか、趣里が2024年10月に出演した『突然ですが占ってもいいですか?』（フジテレビ系）に出演した際、占い師の星ひとみ氏から指摘された言葉が、SNSで注目を集めている。

「番組では、趣里さんが星さんに『（自分は）結婚はしますか?』と質問し、星さんは『結婚は、します』と即答していました。その後、趣里さんは星さんから『パパみたいな人との結婚を求めている』と指摘され、驚きながら『わかります! 父みたいな人、いないと思うんですけど』と、父の水谷さんが理想の結婚相手だと答えていました。この『パパみたいな人との結婚を求めている』と指摘された場面が切り取られ、話題となっているのです」（同前）

Xでは、

《パパ（水谷豊）みたいな人と結婚したかったんじゃないの?》

《趣里ちゃん水谷パパみたいな人が理想って正反対》

など、スキャンダルを抱える渦中の三山と結婚したことから、矛盾を指摘する声があがっている。一方で、

《「パパみたいな人」を求めていた趣里ちゃんが三山凌輝と結婚・妊娠を正式発表したけど、お父さんの水谷豊も前妻と結婚してた時に今の奥さんと共演して離婚＆結婚になったんだからある意味ほぼお父さんみたいな人と結婚できたよ》

といった投稿も。水谷もまた、伊東との結婚へ至るまでがスキャンダラスだったことが、指摘されているのだ。スポーツ紙記者が語る。

「水谷さんは1982年、アメリカ人女優のミッキー・マッケンジーさんと結婚しますが、わずか半年でアメリカと日本の間で別居状態となり、1986年5月に離婚しています。離婚前の1983年ごろから、伊藤さんとのデートが目撃されるなど、交際が取り沙汰されていました。2人は1989年1月に結婚しますが、一部メディアでは“不倫略奪婚”とも伝えられました」

同じくスキャンダラスな結婚となった水谷と三山だが、一概には比べられるものではないようだ。

「水谷さんの離婚理由は、相手がホームシックにかかってしまった、やむを得ない理由もあるようです。高級車や月200万円の小遣いなど多額の金品を“貢がせていた”三山さんとは印象が大きく異なります。また、水谷さんと伊藤さんは6年半ほどの交際期間を経て結婚に至っており、時間もかかっています。いまでは、水谷・伊藤夫妻は芸能界のおしどり夫婦となりました」（同前）

紆余曲折を経ての結婚に至る流れは似ているだけに、趣里が「パパみたいな」円満な家庭を築くことを、水谷も願っているだろう。