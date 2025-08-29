この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が直伝！壁があればどこでも肩こり解消「隙間時間をフル活用」

YouTube動画『壁があればどこでもできる！肩こりすっきり法！』で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、オフィスや自宅など場所を問わずできる肩こり解消法を紹介した。今回は「壁があればどこでもできちゃう肩こりすっきり解消法」を解説した。



片岡氏が伝授した方法はとてもシンプル。まず「壁からちょっとだけ離れて、ちょうど目の高さになるように手を置きます」と説明。さらに、「肩幅よりも、ちょっと広がるぐらいのところに手を置いてもらったら、壁にくっつく、離れる、くっつく、離れる。やるのはこれだけ」と分かりやすく述べた。特に「肩甲骨がこうやってね、寄るよ離れるよっていうのを意識してもらいたい」と強調し、肩甲骨の動きを意識することがポイントだと訴えている。



実践する際には「肩が上に上がってしまうと神経圧迫を起こしてしまうので、必ず落としてあげて、首はリラックスしている状態で、呼吸をしながら」行うようアドバイス。「これだけなので、だいたい20回から30回ぐらい呼吸をしながらやってあげると、オフィスでもできますし、トイレとかね、結構隙間時間にやれるので、一番私がこれおすすめしているトレーニングになります」と、日常に取り入れやすい点を強調した。片岡氏の“いつでもできる肩こり解消法”は、多忙な現代人にとって強い味方となりそうだ。