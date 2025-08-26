¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾»Î¤¬»÷¹ç¤¦¥Þ¥ó¥¬¤Î¥¥ã¥é¤Ï¡©¡¡TOP10¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î£±°Ì¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç¼ÆÀ¤Î¡ÖÎÏ¤â¤Á¤Î¿Í¾ðÈ©¡×¡ª
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤¬»÷¹ç¤¦¥Þ¥ó¥¬¤Î¥¥ã¥é¡×¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü
¢£¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤Î1°Ì¤Ï¡Ø¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡Ù¤ÎÎ¾¤µ¤ó
¢£¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤Ç½÷À¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬½÷À¤Î¥¥ã¥é¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
À¤´Ö°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬¹Í¤¨¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡©
¡¡¿¦¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÙ¤«¤Ê°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÏÈ¤Ç¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¥¨¥¥¹¥È¥é¤ò·Ù»¡´±Ìò¤ËÇÛÌò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¶ÚÆù¼Á¤ÇÂÎ³Ê¤¬¤è¤¯¡¢ÌÜ¤Ä¤¤Î±Ô¤¤¿Í¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î·Ù»¡´±¤¬É¬¤º¤·¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÌä¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊªÁü¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤Îµ¿Ìä¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯¡¢Ãæ¸Å¥È¥é¥Ã¥¯ÈÎÇä¶È¤Î¥¢¡¼¥È¥Õ¥ì¥ó¥ÉAUTO¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ë¤È¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤ò¼ê¤¬¤±¤ëNEXER¤¬¶¦Æ±¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÃË½÷1000Ì¾¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤ÊÌ¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¡£Ä´ººÊýË¡¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤Ç¡¢Í¸ú²óÅú¿ô¤Ï1000¥µ¥ó¥×¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ÁÌäÆâÍÆ¤Ï¼¡¤Î2ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ ¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¡×¤È»×¤¦Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤Ò¤È¤ê¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¢ ¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¾å°Ì10¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÁ´ÂÎ¤Î6³ä°Ê¾å¤ÎÉ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¾å°Ì¤Î¶¦ÄÌ¹à¤Ï¡Ö¥¬¥¿¥¤¤¬¤è¤¯¤Æ¿Í¾ðÇÉ¡×
¡¡¥À¥ó¥È¥Ä¤Î1°Ì¤Ï¡¢261É¼¤ò½¸¤á¤¿¡Ø¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Î¾ÄÅ´ªµÈ¤À¡£2°Ì¤Î¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Î³¤Ë·¼ç¤¬58É¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÆÀÉ¼¤Ö¤ê¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë10°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤Î¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤ò²Ã¤¨¤¿»°¼Ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂÎ³Ê¤¬¤è¤¯¡¢¿Í¾ðÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Áü¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¤Ï±Ç²è¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡Ù¤ÎÀ±Åí¼¡Ïº¤Î°õ¾Ý¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£È´¬¤¤Ë¥À¥Ü¥·¥ã¥Ä¡¢Ê¢´¬¡¢¥¹¥Æ¥Æ¥³¡¢ÀãÂÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Ì¯¤Ë»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿³Ê¹¥¤ò¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢47É¼¤òÆÀ¤Æ5°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡ÖÅ·ºÍ¥Ð¥«¥Ü¥ó¡×¤Î¥Ð¥«¥Ü¥ó¤Î¥Ñ¥Ñ¤À¡£9°Ì¤Ë¤Ï¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎÌî¸¶¤Ò¤í¤·¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ë¤â¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Î¤«¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é½÷À¥¥ã¥é¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ï¤Ê¤·
¡¡2ËçÌÜ¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÂ¿¤¯É¼¤ò½¸¤á¡¢4Ì¾¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£3°Ì¤Ï¡ØGTO¡Ù¤Îµ´ÄÍ±ÑµÈ¡¢4°Ì¤Ï¡Ø¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¶âÂÀÏº¡Ù¤ÎÌðÅç¶âÂÀÏº¡¢7°Ì¤Ë¡Ø¥´¥ë¥´13¡Ù¤Î¥Ç¥å¡¼¥¯Åì¶¿¡¢¤½¤·¤Æ8°Ì¤Ë¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤Î¥¾¥í¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È±¿Å¾¤¬¾å¼ê¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢°Ï©¤ò¤â¤Î¤È¤â¤·¤Ê¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¤Ê¤Î¤Ï6°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡Ø¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡Ù¤À¤í¤¦¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¾®·¿¼Ö¤ä¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤ò¹ª¤ß¤ËÁà¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ò°¦¼Ö¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ö±¿Å¾¤¬¾å¼ê¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤òµó¤²¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢À¤´Ö¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò±¿Å¾¤¬¾å¼ê¤Ê¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤Ò¤È¤ê¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤À¡£¤¸¤Ä¤Ï2020Ç¯¤ËÁ´ÆüËÜ¥È¥é¥Ã¥¯¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤·¤¿Æ±ÍÍ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡¢½÷À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ö0¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤È¡Ø¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¡Ù¤¬¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò¾þ¤ê¡¢¡Ø¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡Ù¤ÎÎ¾ÄÅ´ªµÈ¤¬3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï½÷À¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À¤´Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Þ¤ÀÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£