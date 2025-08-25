¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¸µMicrosoft¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Çµ¯¶È²È¤ÎÃæÅçÁï»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÃæÅçÁï¤ÎLife is Beautiful¡×¤Ç¡¢Tesla¤ÈSpaceX¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ë¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Î¡Ö¾ï¼±¤òÊ¤¤¹·Ð±Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£

ÃæÅç»á¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡¢Åê»ñ²È¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¥»¥ó»á¤Î¸ÀÍÕ¤ò°ú¤­¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¸½Âå¤Î·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÀÎ¤ÎÂçÊª¼Â¶È²È¤¿¤Á¡¢Îã¤¨¤Ð¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¤ä¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥«¡¼¥Í¥®¡¼¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç²ñ¼Ò¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£

ÃæÅç»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤Î·Ð±Ä¤Îº¬´´¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤ºµ»½Ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬·èÄêÅª¤Ë½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¡£°ìÈÌÅª¤Ê´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢CEO¤¬¸½¾ì¤ÎºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç´ØÍ¿¤¹¤ë¤È¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¡Ö¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¤À¤±¤¬½ÐÀ¤¤¹¤ë¤¤¤Ó¤Ä¤Ê¹½Â¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤òÃÙ¤é¤»¤ë¡Ö¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö°ìÈÖÃÙ¤¤ÉôÊ¬¡×¤òÆÃÄê¤·¡¢¤½¤Î²ò·è¤Ë¼«¤é´Ø¤ï¤ë»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£

¶ñÂÎÎã¤È¤·¤ÆÃæÅç»á¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤¬¡Ö½µ¤Ë1²óÄøÅÙ¡×¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¹©¾ì¤ä¸¦µæ½ê¤Ë¡Ö¥É¡¼¥ó¤ÈÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÅþÃå¸å¤Ï¡¢¤½¤Î½µ¤ÎºÇ¤âÂç¤­¤ÊÌäÂê¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢Åö³º¤ÎÃ´Åö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÈÄ¾ÀÜµÄÏÀ¤¹¤ë¡£ÌäÂê¤¬²ò·è¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Ö²È¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤¦Å°Ìë¤À¡×¤È¸½¾ì¤ËµïÂ³¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÉôÉÊÄ´Ã£¤¬²ÝÂê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶¡µë´ë¶È¤ÎCEO¤ËÄ¾ÀÜÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¸ò¾Ä¤·¡¢ÉôÉÊ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤·¡¢NVIDIA¤ÎGPUÄ´Ã£¤Ë´Ø¤¹¤ë°ïÏÃ¤òµó¤²¤¿¡£

¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¸½¾ìÄ¾ÀÜ²ðÆþ¡×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢ÌäÂê²ò·è¤ÎÂ®ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÃæÅç»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£»ö¶È¤ÎºÙÉô¤Þ¤ÇÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅª³Î¤Ê»Ø¼¨¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢º¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼Ò°÷¤ÎÂ©¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Î¡¢ËÜÅö¤Ë¤â¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸½¾ì¤Î»Îµ¤¤¬¾å¤¬¤ë¸ú²Ì¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¼Ò°÷¤¬ÌäÂê¤ò±£¤µ¤º¶¦Í­¤·¡¢CEO¤È¶¦¤Ë²ò·è¤Ø¸þ¤«¤¦Ê¸²½¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Tesla¤äSpaceX¤¬Í¥½¨¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÆ¯¤­¤¿¤¤´ë¶È¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥Ä¡¼¡×¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÃæÅç»á¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤ì¤òËè½µ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤ÎÅ°Äì¤Ö¤ê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£

¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Î·Ð±Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢µ»½Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÆ¶»¡¤È¸½¾ì¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¸½Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ø¤Ó¤ÎÂ¿¤¤¼êË¡¤Ç¤¢¤ë¡£

