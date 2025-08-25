この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が新たな動画『親が発達障害である5つのサイン（ADHD・注意欠如多動症）（ASD・自閉スペクトラム症）』を公開し、精神科医・臨床心理士・公認心理師として“毒親”と発達障害の関連性について詳しく解説した。発言者は、「毒親と呼ばれる人の中には、発達障害があると思われるケースが大変多く見られます」とし、単なる性格の問題ではなく「生まれつきの特性である可能性がある」との独自見解を示した。ただし、発達障害の親が必ずしも毒親になる訳ではないと注意勧告をしている。



動画冒頭では毒親の定義を「子供に共感できず、常に自分を優先してしまう親」と説明。近年は子どもや若年層の発達障害に注目が集まっているが、「親に発達の問題がある場合の対処法は、ほとんど解説がありません」と、現状の情報不足を指摘した。



解説では特に自閉スペクトラム症（ASD）と注意欠如多動症（ADHD）に着目し、親の発達特性が家庭生活にどう影響するかを具体例とともに解説。ASDについては、「相手の話を聞かずに一方的に話す」傾向や、親子間の距離感が特徴として挙げられた。ADHDの親については、「気まぐれ」、「すぐに怒る」、「マイペース」といった特徴に触れ、「何事も待てない」「自分ファーストになりやすい」といった行動が、家庭内の不和や子供の混乱を招く原因になると説明した。



また、「強引・横暴」に発展するケースでは、「注意をされても、自分勝手な振る舞いを続け、子供に共感することができない」と警鐘。「毒親の多くは、自分に問題があると気づきません」と述べ、周囲の大人が“発達障害由来”の衝動や問題行動を見逃さず、必要に応じて医療機関につなげることが子どもを守るために不可欠だと訴えた。



「子供の頃に毒親からひどい仕打ちを受け、大人になってから親を許そうと考える人がいます。ところが、久しぶりに親に会っても、年老いた親は昔のままで、全く変わっていなかった」との指摘もあり、毒親と呼ばれる親が変われない背景には「生まれつきの特性であったと考えるべき」と語った。



動画の終盤では「発達障害の衝動性や脅迫性は、薬による治療で改善が望める」とし、視聴者への理解と周囲のサポートの重要性にも言及。最後に、「生活に役立つメンタルヘルスが本になりました」と新刊を紹介し、「ご視聴ありがとうございました」とチャンネル登録・高評価を呼びかけて動画を締めくくった。