「ORANGE RANGE」のHIROKIさんがチケット完売を報告

第107回全国高校野球選手権大会の決勝が23日に行われる。球児たちの熱戦もいよいよ沖縄尚学と日大三（西東京）が最後の1試合。一方、SNSでは甲子園人気に“阻まれた”有名アーティストが話題となっている。好カード揃いの19日の準々決勝で直面した不運に、ネット上では同情の声が溢れた。

サングラスに白Tシャツ姿で甲子園球場前に現れたのは、沖縄を拠点に活動する人気ロックバンド「ORANGE RANGE」のボーカル・HIROKIさん。地元の強豪校・沖縄尚学が東洋大姫路（兵庫）と対戦した第4試合を現地観戦しようとしていた。

ただ、X（旧ツイッター）の投稿で「チケット完売を知って絶望」と報告。「甲子園の空気を味わえただけでも良かったやんの顔」として、球場前で佇む1枚が添えられていた。さらに「まだ中に入れると思っている時の顔」とのコメントも投稿し、想定外の事態に驚きを隠せない様子だった。

19日に行われた準々決勝は、昨夏の優勝校・京都国際や2023年センバツ王者・山梨学院が登場するなど、注目カードが目白押し。チケットは前日の時点で完売しており、多くのファンが甲子園に詰めかけた。

思わぬ形で入場できなかった大物アーティストの投稿は、瞬く間に拡散。「甲子園昔から大好きだもんね、せつない」「残念でしたね〜沖縄頑張れ」「別の角度から泣けました」「せっかくきたのにーー」「え？ 入れなかったの？」と驚きや同情のコメントが殺到した。沖縄尚学この日、2-1で勝利。スタンドには入れなかったものの、HIROKIさんの熱い思いはチームに届いたのかもしれない。（Full-Count編集部）