今回は、国道39号線沿い、当麻町にある『道の駅とうま 物産館でんすけさんの家』で、ぜひ味わってほしいソフトクリームをご紹介します。

「でんすけすいか」とは？『でんすけすいか』のキャラクター『でんすけくん』画像：北海道Likers

『でんすけすいか』は、当麻町を代表する特産物です。真っ黒で大きく、縞模様がないのが特徴。すっきりとした甘みと、シャリっとした食感が魅力です。

『でんすけすいか』の栽培が始まったのは、1984年。当麻町の農協青年部のメンバーが、町に来た種子業者から“ヨーロッパの黒皮すいか”と“日本の縞模様のすいか”をかけ合わせた新しい種の話を聞き、「面白そうだ！」と栽培に挑戦しました。

これをきっかけに、手間と工夫を重ねて生まれたのが、『でんすけすいか』です。



今ではブランド品として全国的に知られるようになり、厳しい基準をクリアしたものだけが市場に出荷されることから、“スイカの王様”と呼ばれることも。

そして、『道の駅とうま 物産館でんすけさんの家』には、当麻町の代名詞ともいえる、名物ソフトクリームがあるんです……！

当麻町で必食！ 道の駅の名物「すいかソフト」画像：北海道Likers

こちらで必ず食べたいのが、『すいかソフト（450円）』です。毎年この味を心待ちにしているファンが続出する、期間限定のソフトクリーム。

すいか味の他には、ミックスとバニラも販売しています。

見た目はサーモンピンク色。口へ運ぶと、すいかの味をしっかりと感じます！

なめらかでやさしい口当たりのソフトクリームに、カリッと香ばしいワッフルコーンの歯ごたえがぴったりです。

すっきりとした口当たりで、後味にはほのかな甘みが残ります。『でんすけすいか』を彷彿とさせるような、印象的な味わいです。



このソフトクリームが目当てで、大型連休は行列ができることもあるのだとか……！



道の駅とうま「物産館でんすけさんの家」

住所：北海道当麻町宇園別2区

電話：0166-58-8639

営業時間：9:00～18:00

定休日：年末年始（12月31日～1月3日）

『でんすけ』という名前は、すいかの黒くて丸い見た目が、かつて『デン助』という名前で活躍された喜劇俳優・大宮敏光さんを思わせることと、水田の転作を助けるという意味の『田助』をかけあわせて付けられたそうですよ。

ちなみに『すいかソフト』の今年度の販売期間は、2025年11月24日（月）までです。



