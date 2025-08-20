ニューヨーク発のリュクスなイタリアンレストラン「スカルペッタ東京」。ファッション企画の撮影場所として何度もお世話になっている「スカルペッタ東京」から、土曜日限定のアフタヌーンティーが登場♡ 「Autumn Marron Afternoon Tea」として、9月13日（土）〜11月29日（土）まで開催されます。

味覚と視覚で秋を味わい尽くす！Autumn Marron Afternoon Tea

“秋の恵みと伝統菓子で彩る、イタリアを旅するモダン・ティータイム”がテーマのアフタヌーンティー。マリトッツォやパンナコッタをはじめとするイタリア各地の郷土菓子が一口サイズのマロンスイーツに！ パニーニなどのセイボリーも充実していて秋の味覚を贅沢に堪能できます♡ 秋の焚火をイメージした落ち葉や、栗に見立てた盛り付けは写真映えバツグンです。

このほか、テラス＆バー限定メニュー「Autumn Marron Terrace Dolce Vita」（火曜〜土曜 ディナータイム）もおすすめ。秋ならではの食材を使った料理と共にさまざまなお酒を楽しめるプランで、こちらもスイーツプレートを堪能できるのでお見逃しなく！

心がときめくモダンなスイーツが、いつもの週末を特別なひとときにしてくれるはず♡ ぜひチェックしてみて。

料金

・Autumn Marron Afternoon Tea 6,000円（税込・サービス料別）

期間：2025年9月13日（土）〜2025年11月29日（土）の土曜

時間：14：00〜15：00のご入店で2時間制（L.O.90分）

・Autumn Marron Terrace Dolce Vita 11,000円（税込・サービス料別）

販売期間：2025年9月2日（火）〜11月29日（土）

火-金 17:30〜20:30のご入店 ※土曜は17:00〜

住所：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー１F