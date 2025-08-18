Á°ÅÄÆüÌÀ»á¡ÖÎý½¬´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡¡UFC2Ï¢ÇÔ¤ÎÄ«ÁÒ³¤¤ËÄó¸À¡ª¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¿Í´Ö¤ÈÎý½¬¤ò¡Ä¡×
¡¡¸µ³ÊÆ®²È¤ÇÁí¹ç³ÊÆ®µ»¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°ÅÄÆüÌÀ»á¡Ê66¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿ÈYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖUFC319¡×¤ÇUFC2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿Ä«ÁÒ³¤¡ÊJAPAN¡¡TOP¡¡TEAM¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡³¤¤ÏUFC2ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë8¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤Ç¥Æ¥£¥à¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2R¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥ÈÉé¤±¡£2ÀïÏ¢Â³°ìËÜÉé¤±¤ÇUFC2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÈÄ«ÁÒ·»Äï¡É¤òÈ¯·¡¤·¤¿Á°ÅÄ»á¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡ÖÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÇÔ°ø¤ÏÌÀ³Î¤Ë¡È¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°ÉÔÂ¡É¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ì¤Ç¤ä¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥·¡¼¥ó¤â¼¡¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÂÐ½è¤·¤¿Æ°¤¤¬½ÐÍè¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡£¡¡»î¹çÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¡ÖÁ°È¾¤ÏÂÇ·â¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤«¤é¤ÏÇ÷ÎÏ¤¬Íî¤Á¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¾å¼ê¤¯Îý½¬½ÐÍè¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤ÇÎý½¬¤ò¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¤¤ëÍ¥½¨¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢Îý½¬´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÎý½¬´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢³¤¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ó¥²¥í¥¦¥³¡¼¥Á¤ä·»¡¦Ì¤Íè¤Ê¤É¤¬¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Î»î¹ç¤Þ¤Ç¤Ë¥Ó¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤½¤·¤Æ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¥¨¥ê¡¼¡¦¥±¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¥³¡¼¥Á¤¬½êÂ°¥¸¥à¤ò¼¤á¤¿¤¿¤á¡¢UFC2ÀïÌÜ¤Ç¤Ï½À½Ñ¥³¡¼¥Á¤ÎÃÝ±ºÀµµ¯¤È¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤Î¾®ÁÒÕòÍµ¤ÈÌ¤Íè¤Î3¿Í¤¬¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÎý½¬´Ä¶¤â´Þ¤á¤ÆÎý¤êÄ¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£UFC¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤¬½¸¤Þ¤ëÂç²ñ¤À¤È¡¢ËèÆü¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¼ÂÁ©¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢¡È¼¡¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡È¤Ê¤É»¡ÃÎ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬É¬Í×¡£¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¿Í´Ö¤ÈÎý½¬¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎý½¬´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄó¸À¤·¤¿¡£