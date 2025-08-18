BELMISEレギンス新ライン誕生♡累計11万着突破の秘密

ファストノットが展開する着圧ブランド「BELMISE」から誕生した新ライン「BELMISE FIT」。その主力商品「リムーブレギンス」が、2024年10月25日の本発売からわずか9ヶ月で累計販売数11万着を突破しました。運動習慣と美容を融合させた革新的なアクティブウェアとして、多くの女性の支持を集めています。今回は、独自技術〈Re:Move〉や快適な着用感、豊富なカラーバリエーションなど、その魅力を徹底解剖します♪

BELMISE FITの誕生と特徴

BELMISE FITは、ジムやヨガ、ピラティスなどのアクティブシーンに対応する高機能スポーツウェアとして開発されました。

最大の特徴は独自技術〈Re:Move〉。特殊インク加工にゲルマニウム鉱石を配合し、柔軟性・筋肉活動量・カロリー消費量の向上が第三者機関による検証で確認されています。

しなやかで美しい動きをサポートし、履くだけでスイッチが入る感覚を提供します。

MOONSTARの秋冬新作♡810sからデイリーも映える3モデル登場

快適性とデザインへのこだわり

リムーブレギンスは、ナイロン75％・ポリウレタン25％のバランスで柔らかくきめ細かな質感を実現。

伸縮性に優れ、肌に溶け込むような心地よさが魅力です。さらに抗菌抗臭加工を施した二層構造でデリケートゾーンへの配慮も万全。

ミニマルで洗練されたデザインは日常にも馴染み、エレガントブラック・ローズピンク・スモーキーグレーの3色展開。

価格は12,800円（税込）で、M-L（身長145-160cm/ヒップ82-95cm）とL-LL（身長160-175cm/ヒップ92-105cm）の2サイズを展開しています。

信頼を支える実績と受賞歴

BELMISEは累計販売数600万着を誇り、楽天市場「ショップ・オブ・ザ・マンス」を5年連続受賞。

AmazonやQoo10でも各種賞を獲得し、その品質と顧客満足度は折り紙付きです。BELMISE FITはその信頼を受け継ぎつつ、運動習慣を続けたい女性たちの新たなパートナーとして支持を拡大しています♡

BELMISE FITで叶える続けられる美しさ

リムーブレギンスは、機能性・快適性・デザイン性のすべてを備えた新世代アクティブウェア。

忙しい毎日でも、美しさと健康を習慣として育むことを可能にします。運動初心者からアクティブ派まで、BELMISE FITはあなたの「変わりたい」を、続けられる力に変えてくれる存在です。

これからの自分磨きに、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。