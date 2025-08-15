◇第107回全国高校野球選手権第10日 2回戦 県岐阜商4-3東海大熊本星翔（2025年8月15日 甲子園）

第4試合で県岐阜商（岐阜）が東海大熊本星翔（熊本）を下し、09年以来16年ぶりの3回戦進出を決めた。

0-1の5回、2死走者なしから1番の駒瀬陽尊（3年）の左前打から怒涛（どとう）の4連打。一、三塁から3番・内山元太（2年）が右翼線に2点二塁打を放ち逆転すると、4番・坂口路歩（3年）も中前適時打した。

3-3に追いつかれた後の8回2死一、二塁からは駒瀬が右前へ決勝適時打。藤井潤作監督は「子供たちがこんなに成長してくれて、感動を覚えた。やっぱり2死から得点できるのは強いチームの印象がある。これも日頃から言ってきたので。そのようにやってくれて頼もしかった」と選手の成長に目を細めた。

先発の2年生右腕・柴田蒼亮が7安打3失点で完投。藤井監督は「苦しい場面がたくさんあったと思うけど、本当に辛抱強く投げてくれた。（継投は）複数点を取られた場合は考えていた。1点ゲームのうちは最後までエースに任せようと思っていた。本当に粘ってくれてナイスピッチングだと思う」とねぎらった。